Pulizia torrente Menga, Laganà e Fascì: “bonificare l’area a monte per prevenire disagi”

I consiglieri di minoranza della IV Circoscrizione, Laganà e Fascì, chiedono un intervento di pulizia e manutenzione nel tratto a monte del torrente Menga, invaso da vegetazione incolta e cumuli di rifiuti. “Con l’arrivo delle forti piogge, la situazione potrebbe creare seri disagi, favorendo l’accumulo di detriti e l’ostruzione del canale, con possibili conseguenze sul regolare deflusso delle acque“, spiegano in una nota stampa.

“La richiesta – precisano i consiglieri – non vuole assolutamente essere una critica al lavoro di pulizia già effettuato a valle, ma rappresenta un invito a completare gli interventi necessari per garantire una maggiore sicurezza dell’intero torrente.

Prevenire è fondamentale: intervenire anche a monte significa tutelare il lavoro già svolto a valle e ridurre i rischi legati alle piogge intense. La sicurezza del territorio non può aspettare che si verifichino i problemi: è necessario agire per tempo“.