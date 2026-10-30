Puliservice Volley, trasferta a Palermo per il riscatto: le amaranto cercano il ritorno alla vittoria

La Puliservice Volley Reggio Calabria cerca il riscatto dopo la sconfitta interna contro la Melilli Volley. Le amaranto, guidate da mister Luciano Azzarà, saranno impegnate sabato 31 ottobre alle ore 16:30 al PalaMangano di Palermo, dove affronteranno la Reale Mutua Palermo in una sfida importante per riprendere il cammino in campionato. Le reggine arrivano all’appuntamento con un punto di vantaggio in classifica rispetto alle avversarie e con la determinazione di lasciarsi alle spalle il passo falso casalingo contro Melilli, una sconfitta che poteva essere messa in preventivo considerando la caratura della formazione avversaria. La squadra amaranto ha iniziato la stagione con una vittoria combattuta nel derby contro la Metauria, conquistata al termine di una gara particolarmente emozionante, prima di arrendersi alla forza della Melilli, attuale capolista. La trasferta siciliana rappresenta dunque un’occasione per ritrovare il successo e dare continuità ai segnali positivi mostrati nella gara d’esordio.

Reale Mutua Palermo, un’avversaria da non sottovalutare

La Reale Mutua Palermo si presenta alla sfida dopo un avvio di campionato senza vittorie, ma nel quale ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le avversarie. La formazione siciliana è stata sconfitta all’esordio dalla Covei Alus Volley Catania, mentre nella seconda giornata è riuscita a conquistare un punto sul campo della Lory Volley Pizzo, cedendo soltanto al tie-break con il punteggio di 15-13, al termine di un confronto deciso negli ultimi scambi. Un risultato che testimonia la capacità delle palermitane di lottare fino all’ultimo pallone e che impone alla Puliservice di affrontare la trasferta con la massima attenzione. Tra le giocatrici da tenere maggiormente sotto controllo figurano la schiacciatrice Adriana Kostadinova e l’opposto Lea Vujevic, elementi di riferimento di una squadra che fa dell’intensità difensiva una delle proprie caratteristiche principali. A dirigere il gioco sarà invece la palleggiatrice Mercanti, atleta estrosa e veloce, capace di imprimere un ritmo elevato alla manovra offensiva. Per le amaranto si prospetta quindi un confronto impegnativo, nel quale serviranno concentrazione e continuità per provare a conquistare un risultato positivo e riprendere la corsa in campionato.