Puliservice Volley, Marisa Gatto: “che emozione giocare al PalaCalafiore! Sogno le finali nazionali”

Un nuovo palasport, un campionato prestigioso e un gruppo tutto da scoprire. È l’avventura della Puliservice Volley Reggio Calabria, che sta muovendo i primi passi in questa stagione tra le mura di un impianto straordinario. A raccontare le sensazioni di questo momento è Marisa Gatto, giovane libero della formazione amaranto, intervenuta per descrivere l’atmosfera che si respira all’interno dello spogliatoio.

“Giocare in questo campo è ovviamente una grande emozione, soprattutto perché ci gioca la Serie A, gioca la Domotek. È anche una nuova esperienza per me giocare in un ambiente così nuovo. Sicuramente siamo un gruppo molto unito, nel senso che essendo la maggior parte nuove ci siamo unite molto facilmente. Andiamo d’accordo anche per la differenza di età: siamo metà under e metà giocatrici importanti e comunque non è scontato che andassimo subito d’accordo. Conoscevo già qualcuna di questo gruppo: la maggior parte delle mie compagne under, siamo cresciute insieme con la Saverio Maeda, quindi ritrovarci di nuovo tutte insieme è una grande emozione e speriamo di fare bene per rifare tutto quello che non abbiamo fatto bene“, racconta.

“Il gruppo del campionato Under 19 promette bene. Per quanto mi riguarda punto molto su quest’anno perché è il mio ultimo anno, quindi voglio dare il massimo, voglio arrivare fino alla fine sperando di arrivare alle finali nazionali, che anche per me è un grandissimo sogno. Sarebbe un bellissimo traguardo anche per tutto il network amaranto“.

Il progetto? “Come ho detto prima, è un onore farne parte nel senso che ci alleniamo nello stesso palazzetto con la maschile, quindi anche vederli è pur sempre una grande emozione. Lo staff è veramente fantastico, è sempre disponibile e speriamo bene. Ci hanno accolto molto bene.”.

Nonostante la giovane età, Gatto ha già maturato diverse esperienze nei campionati nazionali. Nella stagione 2025/26 ha giocato in Serie B2 con la Pallavolo Palmi Franco Tigano e con la Sirdeco Volley Pescara, accumulando minuti ed esperienza nella categoria. Nell’annata precedente aveva invece vestito la maglia della Sensation Profumerie Gioiosa Jonica, sempre in Serie B2.