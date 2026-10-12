Puliservice Volley, l’ucraina Margo Dzunik: “voglio salire di categoria”

La Puliservice Volley Reggio Calabria punta sull’esperienza internazionale e sulle ambizioni di Margo Dzunik per affrontare il prossimo campionato di Serie B2 femminile. La centrale ucraina, classe 1996 e alta 186 centimetri, è uno dei nuovi rinforzi della formazione amaranto, che si prepara a presentarsi ufficialmente alla città martedì 13 ottobre 2026, alle ore 19, al Teatro Cilea. Un appuntamento al quale prenderà parte anche la nuova giocatrice, già conosciuta nell’ambiente pallavolistico reggino per le prestazioni offerte nella scorsa stagione con la maglia del Rossano.

Dzunik era stata infatti una delle avversarie più temute nelle sfide disputate contro la formazione reggina, sia in Coppa Calabria sia in campionato. Adesso il suo percorso prosegue dall’altra parte della rete, con l’obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento del nuovo sestetto e contribuire alle ambizioni della società. Un innesto che porta in squadra esperienza, qualità e una forte motivazione, in vista di una stagione che si preannuncia competitiva.

Dall’Ucraina alla Germania, fino alla promozione con il Rossano: la carriera di Dzunik

Il curriculum della nuova centrale amaranto racconta di una giocatrice abituata a confrontarsi con campionati e realtà differenti. Dzunik ha iniziato la propria carriera in Ucraina, nella Vyshcha Liha, secondo livello nazionale, indossando la maglia dell’MSK Dnipro. Successivamente si è trasferita in Germania, dove ha disputato due stagioni nella 2. Bundesliga con il SV Energie Cottbus, conquistando anche il Landespokal Brandenburg. Nella stagione 2025/2026 è arrivata l’esperienza italiana con la Pallavolo Rossano, culminata con la promozione in Serie B2 e la vittoria della Coppa Calabria.

Proprio durante quell’annata la giocatrice si è fatta conoscere anche dagli appassionati reggini, affrontando la formazione amaranto in alcune delle sfide più significative della stagione. Il passaggio alla Puliservice Volley Reggio Calabria rappresenta quindi una nuova tappa di un percorso sportivo già ricco di esperienze, con la possibilità di mettere le proprie caratteristiche tecniche e fisiche al servizio di una squadra che si prepara ad affrontare il campionato nazionale.

Le prime impressioni di Margo Dzunik: “Mi sento molto a mio agio”

L’inserimento nella nuova squadra è già cominciato e le prime sensazioni della centrale ucraina sono positive. Nonostante il cambiamento di ambiente e la necessità di conoscere le nuove compagne, Dzunik si dice soddisfatta dell’accoglienza ricevuta e concentrata sul lavoro da svolgere in palestra. “Finora ho un’impressione molto buona. Mi sto abituando a una nuova squadra e a un nuovo posto, quindi è solo l’inizio della stagione, ma mi sento molto a mio agio e completamente concentrata sul mio lavoro”, dichiara la giocatrice. Un approccio che rispecchia anche il modo in cui descrive le proprie caratteristiche personali e professionali, mettendo al centro l’impegno quotidiano e la volontà di migliorarsi costantemente.

“Posso dire di essere una giocatrice molto motivata e laboriosa. Pretendo molto da me stessa e dalle persone che mi circondano. Mi alleno e miglioro, quindi per me è molto importante crescere e aiutare la mia squadra”. Parole che evidenziano la determinazione con cui Dzunik affronta questa nuova esperienza e la volontà di contribuire alla crescita del gruppo, mettendo a disposizione delle compagne l’esperienza maturata nei diversi campionati disputati.

Le aspettative per la Serie B2 e il primo impatto con Reggio Calabria

La nuova stagione rappresenterà un banco di prova importante per la Puliservice, chiamata a misurarsi con le avversarie del campionato di Serie B2. Dzunik si aspetta un torneo impegnativo, ma è fiduciosa nelle possibilità della formazione amaranto. “Mi aspetto una stagione molto interessante e competitiva. Spero che ci saranno tante belle partite e penso che la nostra squadra possa giocare a un buon livello”.

Accanto agli obiettivi sportivi, la centrale sta iniziando a scoprire anche Reggio Calabria, città nella quale si è trasferita per affrontare questa nuova esperienza. Il tempo libero, per il momento, viene dedicato soprattutto al recupero fisico dopo gli allenamenti, ma le prime impressioni sul territorio sono incoraggianti. “Non so ancora molto, perché in generale è in cambiamento e uso il mio tempo libero per il recupero, ma la mia prima impressione è molto buona. È una bella città, belle montagne, cibo molto buono e persone molto gentili”. Un giudizio positivo che accompagna i primi passi della giocatrice nella nuova realtà, tra l’ambientamento con le compagne e la preparazione atletica in vista degli impegni ufficiali.

Sabato l’esordio a Gioia Tauro: “Questa squadra ha un grande potenziale”

Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è previsto per sabato sul campo del Gioia Tauro, dove la Puliservice Volley Reggio Calabria farà il proprio esordio in campionato. In vista della partita, Dzunik ha già avuto modo di conoscere alcune delle nuove compagne, affrontate da avversarie nella passata stagione, mentre per altre si tratta del primo incontro in una stessa squadra. La centrale ucraina guarda comunque con fiducia alle caratteristiche del gruppo, nel quale convivono giocatrici di esperienza e giovani di talento.

“Conosco alcune ragazze. Sono rimaste dalla scorsa stagione a Reggio e abbiamo giocato l’una contro l’altra sia in Coppa Calabria che nel play. E riguardo alle nuove ragazze, per me sono tutte nuove, ma penso che questa squadra abbia un grande potenziale perché abbiamo ragazze che giocano già su livelli altissimi. E abbiamo anche ragazze giovani che hanno talento, quindi tutto ciò di cui abbiamo bisogno è lavorare e migliorare”. Il lavoro quotidiano e la crescita collettiva rappresentano dunque, nella visione della giocatrice, gli elementi decisivi per permettere alla Puliservice di esprimere le proprie potenzialità durante il campionato.

Il sogno della promozione: Dzunik punta in alto con la Puliservice

L’ambizione della nuova centrale amaranto è chiara: disputare una stagione positiva e provare a conquistare un risultato importante, senza perdere di vista gli impegni immediati. Dopo aver già centrato una promozione con il Rossano, Dzunik non nasconde il desiderio di ripetere un’esperienza vincente anche a Reggio Calabria, pur mantenendo un approccio concentrato sul lavoro e sulle singole partite. “Naturalmente, il mio obiettivo per questa stagione è ottenere un bel risultato alla fine della stagione e salire, ma non penso molto al futuro. Sono concentrata su ogni partita e dopo potremo vedere quanto lontano arriveremo”.

Un messaggio che accompagna l’avvicinamento della Puliservice ai primi appuntamenti della stagione. Prima il momento di incontro con la città, in programma martedì 13 ottobre alle 19 al Teatro Cilea, poi l’esordio sul campo del Gioia Tauro. Per la formazione reggina comincia così una nuova avventura in Serie B2 femminile, con Margo Dzunik pronta a mettere la propria esperienza internazionale al servizio della squadra e a inseguire nuovi traguardi con la maglia amaranto.