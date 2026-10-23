Puliservice Volley, esordio da urlo: sabato al Palacalafiore arriva la forte Melilli

La prima vittoria è sempre la più bella, ma questa ha un sapore speciale. La Puliservice Volley di mister Luciano Azzarà si presenta al debutto stagionale con il piglio giusto e fa festa in casa della Metauria Gioia Tauro, imponendosi per 2-3 al termine di una sfida combattuta punto su punto. Un esordio da leccarsi i baffi, contro una formazione combattiva ed agguerrita spuntandola al termine di una vera e propria saga sportiva che emula il risultato della Domotek maschile.

Una gara che ha messo in luce le qualità di un gruppo nuovo, tutto da scoprire, ma già capace di mostrare carattere e personalità guidato da Luciano Azzarà, capace di lavorare bene in settimana grazie alla professionalità di Mirko Munafò e del preparatore Francesco Minniti. A brillare, come prevedibile, il talento della fuori-categoria Nicol Giombini, ma alla stessa stregua è emersa la grinta del capitano Federica Perri, la solidità del libero Elisa D’Elia e di un gruppo che ha seguito a ruota con il giusto piglio, senza mai perdere lucidità nei momenti delicati del match.

Il prossimo ostacolo, però, è di quelli che non ammettono distrazioni. Sabato alle ore 19, al Palacalafiore di Reggio Calabria – nuovo terreno di gioco delle amaranto a marchio Puliservice – arriva il Melilli. In estate, tantissimi addetti ai lavori non hanno avuto dubbi sulle qualità delle siciliane, protagoniste annunciate di questo torneo. E l’esordio ha confermato le attese: un secco 3-0 in casa contro Pizzo, con una prestazione autoritaria.

Una squadra costruita per fare il salto di categoria, il Melilli. Ha centrali molto forti, una palleggiatrice estrosa, un opposto che attacca molto più dalla prima linea che dalla seconda, schiacciatrici solide in ricezione e poco fallose in attacco, e un libero davvero di livello sia in ricezione che in difesa. Il roster a disposizione: Murri e La Mattina al centro, Riferi opposto, Ferrarini e Gaibotti schiacciatrici, Minervini alzatrice.

Quella del sabato sarà una sorta di ricco antipasto del mondo amaranto targato Sport Specialist. Perché domenica alle ore 16, sempre al Palacalafiore, gli amaranto di mister Polimeni, la Domotek Volley, esordirà tra le mura amiche contro Brescia nel campionato di A2 maschile. Una due giorni di volley tutta da vivere, con il volley amaranto protagonista su due fronti. E la Puliservice, dopo il colpo di Gioia Tauro, vuole stupire.