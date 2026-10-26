Puliservice Volley, Azzarà dopo il ko con Melilli: “dura contro una favorita, ma dobbiamo dare sempre il 100%”

Esordio casalingo amaro per la Puliservice Volley, sconfitta contro il Melilli Volley, una delle favorite assolute del torneo. Al termine della gara, il tecnico Luciano Azzarà ha analizzato la prestazione della sua squadra, senza cercare alibi ma con la consapevolezza del valore dell’avversario. Il mister amaranto ha commentato così la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della società.

Mister, conoscevamo il valore dell’avversario, è chiaro che ci avete provato in tutti i modi. Che gara hai vissuto?

“L’esordio casalingo è stato difficile contro una formazione sicuramente forte su tutti i settori, in tutti i ruoli, solida. Con una squadra del genere, se non riesci a dare il 100% difficilmente te la giochi. È stata dura perché a tratti sembrava di stare in partita, di riuscire a riagganciarli, però poi i valori sono venuti fuori“.

Una bella new entry per il tuo gruppo: Fabiana Mucciola, che può dare sicuramente il suo contributo, torna a giocare dopo 5 anni. Ce la ricordavamo qui proprio in questo campo.

“Sì, è una ragazza in gamba, una ragazza brava, sa fare bene nel suo ruolo, ci darà sicuramente una mano. Noi già siamo ben messi, abbiamo già Elisa D’’Elia che è una top,e sarà una bella staffetta, poi la competizione aiuta a migliorare, quindi bene, bene che ci sia anche lei“.

Prossima sfida si va a Palermo, orario insolito, alle 16:30. Però chiaro, qui ogni partita deve avere la sua storia. Avete già vinto la prima partita, già il ghiaccio è rotto, avete cominciato a carburare…

“Eh, ogni partita sarà difficile, ogni partita sarà da lottare e ogni partita, se non ci mettiamo noi il 100%, soffriremo, soprattutto andando fuori casa. Bisognerà essere più pronti, più preparati“.