Protocollo A.R.M.O.N.I.K.A.: gli studenti del “Campanella-Preti-Frangipane” riqualificheranno il Parco della Mondialità

Il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” firma il protocollo A.R.M.O.N.I.K.A. con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna ed il centro di solidarietà reggino CE.RE.SO. Gli studenti del liceo artistico, tramite laboratori e attività strutturate, riqualificheranno il Parco della Mondialità di Gallico con gli ospiti della Comunità in raccordo con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna che ha proposto l’iniziativa. La presentazione del progetto avverrà venerdì 9 ottobre alle ore 9,30 al Parco della Mondialità in presenza delle Autorità, della Comunità, di docenti e studenti del liceo, dei rappresentanti degli Enti coinvolti.

L’attività rientra all’interno della mission del Liceo: l’arte come strumento di servizio alla comunità, soprattutto nei contesti di maggiore fragilità. Il Liceo Artistico, si ricorda, eroga il servizio di istruzione anche presso la casa circondariale “G. Panzera”, sede di Arghillà, con il corso di design della ceramica.