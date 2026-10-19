Proteste in Italia e Francia, Trump: “polveriera pronta a esplodere. È colpa dei troppi immigrati, chiudete le frontiere”

“La situazione in Francia è molto triste. Riguarda l’immigrazione, non le scuole, né altro. Si tratta di immigrazione. Ho detto a Macron di chiudere le frontiere. Hanno rovinato la Francia. Sarà difficile rimetterla in sesto. Speriamo che la Francia si riprenda. Parigi diventerà molto presto una città musulmana“. È quanto dichiarato da Donald Trump in merito alle proteste scatenatesi in Italia e Francia negli ultimi giorni.

“Ho visto quello che succede in Italia e in Francia, c’entra con l’immigrazione. E avevo detto a tutti che sarebbe successo“. Ha dichiarato Trump all’AdnKronos, citando anche la situazione italiana. “È una polveriera pronta a esplodere, è molto triste per me assistervi – ha detto ancora Trump- Noi abbiamo chiuso le frontiere, non entra nessuno e stiamo facendo uscire tutte queste persone. Tutti quelli che sono entrati illegalmente se ne stanno andando“. “Quello che è successo” in Italia e Francia “è che hanno lasciato entrare le persone, non le hanno fatte uscire e sono entrate a milioni. E sinceramente, sono Paesi diversi da quelli di dieci anni fa“, ha concluso Trump.