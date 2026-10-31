Proteste in Germania: manifestazioni contro il governo Merz, Berlino blindata

Dopo le mobilitazioni giovanili in Francia e Italia, anche la Germania scende in piazza. Migliaia di giovani sono chiamati a manifestare oggi, sabato 31 ottobre, contro il caro vita, i tagli alla spesa pubblica e le scelte del governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz. La protesta coinvolge oltre trenta città tedesche, con appuntamenti a Berlino, Francoforte, Colonia e Monaco, e vede protagonista il movimento “GenZ regelt”, che chiede maggiori investimenti nell’istruzione, nella sanità e nei servizi essenziali, opponendosi anche all’introduzione della leva militare obbligatoria. Nella capitale, la manifestazione è cominciata alle 14 davanti alla Porta di Brandeburgo, uno dei luoghi simbolo di Berlino. Studenti e giovani si sono ritrovati sotto un cielo grigio per esprimere il proprio dissenso, accompagnati da musica, canti e cartelli. Le prime fasi della mobilitazione si sono svolte in un clima pacifico, con alcune centinaia di partecipanti presenti all’avvio secondo i cronisti dell’emittente pubblica regionale rbb, a fronte di una partecipazione molto più ampia annunciata dagli organizzatori.

Germania, la Generazione Z protesta contro il caro vita e i tagli all’istruzione

Al centro della giornata di mobilitazione ci sono le difficoltà economiche e sociali che interessano le nuove generazioni. Il movimento “GenZ regelt”, che si presenta come un’iniziativa giovanile apartitica, contesta le prospettive di ulteriori riduzioni della spesa pubblica, soprattutto nei settori dell’istruzione e della sanità, e chiede interventi per migliorare le condizioni degli edifici scolastici e delle strutture destinate alla formazione. Tra le rivendicazioni figurano anche misure per rendere più accessibili gli alloggi, sostenere il potere d’acquisto e rafforzare la tutela dell’ambiente. Un altro tema particolarmente sentito riguarda la contrarietà alla leva militare obbligatoria, nel quadro del dibattito tedesco sul rafforzamento della difesa e sulle politiche di sicurezza. Le richieste dei manifestanti riguardano dunque diversi aspetti della vita quotidiana, dalla possibilità di studiare in strutture adeguate fino alle prospettive economiche e professionali. La mobilitazione punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di coinvolgere maggiormente i giovani nelle decisioni che riguardano il loro futuro.

Le proteste a Berlino tra bandiere, cartelli contro Merz e richieste di pace

Davanti alla Porta di Brandeburgo si sono ritrovati soprattutto studenti e giovani, ma anche cittadini di altre fasce d’età. Tra i partecipanti sono comparsi cartelli critici nei confronti del cancelliere Friedrich Merz e messaggi contro l’estrema destra, mentre alcune persone hanno distribuito volantini contro la guerra e l’aumento della spesa militare. Nella piazza erano visibili anche bandiere arcobaleno, vessilli palestinesi e simboli riconducibili alla Linke, la formazione della sinistra tedesca. La presenza di questi simboli ha accompagnato una manifestazione nella quale si sono intrecciate rivendicazioni sociali, ambientali e politiche, pur nell’ambito di una mobilitazione presentata dagli organizzatori come apartitica. Il tema della destra assume particolare rilievo nel contesto politico tedesco, segnato dalla crescita di Alternative für Deutschland (AfD). Alcuni manifestanti hanno espresso la propria opposizione al fascismo e alle posizioni dell’estrema destra, affiancando tali messaggi alle richieste di maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Oltre 160mila partecipanti annunciati, ma l’affluenza iniziale è inferiore alle attese

Secondo gli organizzatori di “GenZ regelt”, oltre 160mila persone avevano annunciato la propria partecipazione alle manifestazioni previste nella giornata di Halloween. Le iniziative interessano più di trenta città, comprese Berlino, Francoforte, Colonia, Monaco, Amburgo, Lipsia e Dresda. Le prime informazioni raccolte dai media tedeschi indicano tuttavia un’affluenza iniziale inferiore alle aspettative in alcune località. A Berlino, in particolare, i cronisti di rbb hanno segnalato la presenza di alcune centinaia di manifestanti davanti alla Porta di Brandeburgo nelle prime fasi della protesta, mentre gli organizzatori avevano previsto circa diecimila partecipanti nella capitale. Il numero complessivo annunciato dal movimento rappresenta quindi una previsione di adesioni e non un bilancio definitivo delle presenze effettive. La mobilitazione coinvolge comunque numerose città e si inserisce nel più ampio fenomeno delle proteste giovanili che hanno interessato diversi Paesi europei.

Berlino rafforza la sicurezza, negozi protetti e polizia in strada

Le autorità tedesche hanno predisposto un importante dispositivo di sicurezza per accompagnare le manifestazioni e prevenire eventuali disordini. Nella capitale sono stati mobilitati circa 1.500 agenti di polizia, anche in considerazione della coincidenza con i festeggiamenti di Halloween. Nei giorni precedenti, diversi negozi delle principali vie commerciali berlinesi, tra cui il Kurfürstendamm, hanno protetto le vetrine con pannelli di legno per precauzione. Le misure sono state adottate nel timore di possibili danneggiamenti, anche alla luce delle tensioni verificatesi durante alcune manifestazioni in altri Paesi europei. Le autorità di sicurezza hanno tuttavia precisato di non disporre di elementi concreti che indichino una preparazione organizzata di atti violenti. Gli organizzatori, da parte loro, hanno respinto ogni collegamento con iniziative estremiste, ribadendo la volontà di mantenere pacifiche le proteste.

Gli studenti: “prendiamo le distanze da ogni violenza”

Sul carattere pacifico della mobilitazione è intervenuta anche Amy Kirkhoff, segretario generale della Conferenza scolastica federale, che nei giorni precedenti ha incontrato la stampa straniera per illustrare alcune delle principali preoccupazioni degli studenti tedeschi. “Prendiamo le distanze da ogni violenza”, ha dichiarato Kirkhoff, richiamando l’importanza di manifestare senza provocare incidenti. La rappresentante studentesca ha inoltre spiegato che tra le questioni più sentite figurano la necessità di maggiori investimenti nella formazione, il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e la protezione del clima. Kirkhoff ha richiamato anche le difficoltà legate al costo degli alloggi e alla possibilità di sostenere economicamente un percorso di studi, sottolineando il desiderio dei giovani di partecipare maggiormente alla definizione delle politiche pubbliche. La Conferenza scolastica federale ha comunque preso le distanze dall’organizzazione delle manifestazioni promosse da “GenZ regelt”, pur condividendo l’importanza di affrontare le problematiche riguardanti il mondo studentesco.