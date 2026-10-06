Proteste in Francia, Trump: “immigrazione fuori controllo. Islam vuole conquistare il Paese”

Sale la tensione in Francia nel corso delle manifestazioni degli studenti che hanno interessato Parigi e numerose altre città del Paese. Nella capitale francese le forze dell’ordine hanno arrestato dodici persone in seguito agli scontri verificatisi durante il corteo. Gli episodi più critici hanno coinvolto alcuni manifestanti e i reparti mobili della polizia francese, intervenuti per respingere i responsabili dei disordini. Secondo quanto riferito da Le Figaro, “Tre esercizi commerciali sono stati lievemente danneggiati dal lancio di oggetti”.

I manifestanti ritenuti responsabili degli episodi sono stati quindi respinti dai reparti mobili. Alle 17, il bilancio indicava complessivamente 12 arresti, effettuati principalmente per lancio di oggetti e minacce nei confronti delle forze dell’ordine.

Proteste in Francia, Trump interviene sulle manifestazioni di Parigi

Sulle proteste studentesche che stanno interessando Parigi è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con un messaggio pubblicato su Truth Social. Trump ha collegato quanto sta accadendo in Francia al tema dell’immigrazione, sostenendo che non si tratterebbe semplicemente di una protesta legata al mondo scolastico.

Secondo il presidente americano, quello che sta accadendo in Francia “non è altro” che il risultato di “una migrazione di massa fuori controllo”. Trump ha quindi aggiunto una dichiarazione ancora più netta: “Non si tratta delle scuole, si tratta dell’Islam che vuole prendere il controllo di un Paese che un tempo era grande”.

Le parole del presidente degli Stati Uniti arrivano mentre le manifestazioni continuano ad alimentare un forte confronto politico e mediatico, soprattutto alla luce delle dimensioni attribuite alla mobilitazione nelle diverse ricostruzioni diffuse nel corso della giornata.

Manifestazioni degli studenti in Francia, è guerra di cifre sui partecipanti

Parallelamente agli scontri registrati a Parigi, è scoppiata una vera e propria guerra di cifre sull’adesione alle manifestazioni studentesche in tutta la Francia. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno francese, sarebbero state 256.000 le persone che hanno partecipato alle proteste in tutto il Paese.

Di queste, 56.000 manifestanti avrebbero sfilato nella sola Parigi. Numeri sensibilmente inferiori rispetto alle stime diffuse in precedenza dalle organizzazioni studentesche e dei liceali, secondo le quali i partecipanti sarebbero stati complessivamente 450.000 in tutta la Francia.

Anche nella capitale la distanza tra le due valutazioni è considerevole: le organizzazioni studentesche parlano infatti di 100.000 persone a Parigi, quasi il doppio rispetto alle 56.000 indicate dal ministero dell’Interno.

Francia, proteste studentesche tra tensioni e numeri contrastanti

La giornata di mobilitazione lascia quindi sul terreno un quadro caratterizzato da forti tensioni a Parigi, con 12 arresti, lanci di oggetti e alcuni esercizi commerciali lievemente danneggiati.

Contemporaneamente, il confronto sul numero effettivo dei partecipanti evidenzia una distanza significativa tra i dati forniti dalle autorità francesi e quelli comunicati dalle organizzazioni degli studenti e dei liceali. Sul piano internazionale, l’intervento di Donald Trump aggiunge un ulteriore elemento politico alle proteste, con il presidente statunitense che ha interpretato quanto sta accadendo nella capitale francese attraverso il tema della migrazione di massa e dell’Islam. La Francia si trova così al centro di una giornata segnata da proteste studentesche, scontri con le forze dell’ordine e cifre fortemente divergenti sulla reale portata della mobilitazione.