Proteste in Francia, Trump: “il Paese sta bruciando a causa degli immigrati. Chiudete le frontiere prima che sia troppo tardi”

Il presidente americano Donald Trump lancia un duro monito a Parigi e chiede di riprendere il controllo dei confini

Donald Trump
Foto di Aaron Schwartz / Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare duramente l’immigrazione e lancia un appello alla Francia, chiedendo di chiudere le frontiere e riprendere il controllo dei confini. Attraverso un messaggio pubblicato sul suo social network Truth Social, il presidente americano ha puntato il dito contro le conseguenze dell’immigrazione sul Paese europeo, utilizzando parole particolarmente dure.

“La Francia sta bruciando! L’immigrazione di persone provenienti da un mondo completamente diverso, persone con l’odio nel cuore, ha distrutto quel Paese un tempo grande”, ha scritto Trump, esprimendo una posizione fortemente critica sulla situazione francese.

Il presidente degli Stati Uniti ha quindi rivolto un appello diretto a Parigi, esortando le autorità francesi a intervenire con decisione sul controllo dell’immigrazione e degli ingressi nel Paese: “chiudere le frontiere e riprendere il controllo, prima che sia troppo tardi!”. Un messaggio con cui Trump ribadisce la propria linea di fermezza in materia di immigrazione e sicurezza delle frontiere.

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