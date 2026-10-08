Proteste in Francia, Lucano in piazza a Strasburgo: “sempre al fianco degli studenti, serve scuola funzionale” | VIDEO

Mimmo Lucano scende in piazza, in Francia, al fianco degli studenti in protesta. Attraverso un post social, con alcuni scatti e un filmato che lo ritraggono durante la marcia studentesca, Lucano afferma: “ieri sono sceso in strada accanto alle studentesse e agli studenti francesi, che manifestano pacificamente per chiedere a gran voce una scuola umana e funzionale alle loro esigenze d’inclusione, una società più giusta ed egualitaria, una politica contro il riarmo folle, le guerre e il fascismo.

La scuola è stata la mia seconda casa per molti anni, e, seppur l’abbia dovuta lasciare per impegnarmi a tempo pieno nella politica e nell’attivismo, non l’ho mai abbandonata con il cuore. Sarò sempre accanto alle ragazze e ai ragazzi che lottano per avere un futuro migliore“.