Proteste in Francia, Lucano in piazza a Strasburgo: “sempre al fianco degli studenti, serve scuola funzionale” | VIDEO

Mimmo Lucano è sceso in piazza, a Strasburgo, al fianco degli studenti francesi in protesta per una scuola più funzionale ed efficiente

Mimmo Lucano protesta studenti Francia

Mimmo Lucano scende in piazza, in Francia, al fianco degli studenti in protesta. Attraverso un post social, con alcuni scatti e un filmato che lo ritraggono durante la marcia studentesca, Lucano afferma: “ieri sono sceso in strada accanto alle studentesse e agli studenti francesi, che manifestano pacificamente per chiedere a gran voce una scuola umana e funzionale alle loro esigenze d’inclusione, una società più giusta ed egualitaria, una politica contro il riarmo folle, le guerre e il fascismo.

La scuola è stata la mia seconda casa per molti anni, e, seppur l’abbia dovuta lasciare per impegnarmi a tempo pieno nella politica e nell’attivismo, non l’ho mai abbandonata con il cuore. Sarò sempre accanto alle ragazze e ai ragazzi che lottano per avere un futuro migliore“.

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