Proteste carovita, Mazzaferro: “vicinanza a chi manifesta. Servono risposte concrete per imprese e famiglie”

Vicinanza agli autotrasportatori e un appello affinché il confronto istituzionale produca rapidamente soluzioni per le aziende in difficoltà. È il messaggio di Vincenzo Mazzaferro, consigliere comunale di Gioiosa Ionica ed esponente di Forza Italia, che interviene sulle mobilitazioni partendo dalla propria esperienza di amministratore e imprenditore.

“Dietro ogni camion ci sono famiglie, sacrifici e imprese. Le preoccupazioni di chi sta manifestando meritano ascolto e rispetto“, afferma Mazzaferro. “È comprensibile lo scoraggiamento di chi lavora ogni giorno e vede diventare sempre più difficile andare avanti“.

Il consigliere richiama le parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo gli incontri con i manifestanti ai presidi di Lamezia Terme e Falerna: “condivido il richiamo alla dignità di agricoltori e autotrasportatori che manifestano per difendere il proprio lavoro. Ascoltare queste persone significa riconoscere il valore del loro contributo alla nostra economia“.

Un’attenzione particolare viene riservata alla presenza dell’assessore regionale Eulalia Micheli al presidio di Grotteria Mare, nella Locride, per incontrare gli operatori ed esprimere la solidarietà della Regione.

“Una presenza importante per il nostro territorio“, sottolinea Mazzaferro. “Esserci, ascoltare e guardare negli occhi chi attraversa un momento difficile dà valore all’impegno nelle istituzioni. La vicinanza espressa dall’assessore Micheli rappresenta un segnale di attenzione verso lavoratori e imprese della fascia ionica“.

Nel suo intervento, Mazzaferro richiama inoltre i 15 milioni di euro messi in campo dalla Regione per autotrasporto e agricoltura, auspicando che le risorse possano tradursi rapidamente in sostegni accessibili alle aziende, accompagnati da ulteriori interventi del Governo e dell’Unione europea.

“Come esponente di Forza Italia, credo che sostenere chi produce e crea occupazione significhi lavorare per dare risposte concrete“, prosegue. “Per la Locride e tutta la fascia ionica, tutelare i trasporti significa difendere anche il commercio, l’agricoltura e le famiglie“. L’appello conclusivo è al dialogo e alla tempestività delle risposte: “chi ha costruito la propria attività con anni di sacrifici deve poter guardare al futuro con fiducia. L’auspicio è che dal confronto arrivino presto soluzioni e certezze“.