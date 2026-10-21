Proteste camionisti, Salvini smentisce l’audio fake virale: “confermati 430 milioni per autotrasportatori” | VIDEO

“Non solo confermo i 430 milioni in pagamento da oggi agli autotrasportatori per il caro gasolio, con 32mila imprese che verranno aiutate, ma ci sono 50 milioni di euro in più per il caro gasolio anche di settembre-ottobre, e altri 590 milioni che verranno erogati per cambiare i camion vecchi con quelli nuovi. Non fidatevi delle balle che girano in rete“. In un video pubblicato sui social, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, smentisce con queste parole un messaggio audio fake in cui viene data la notizia che l’accordo sui 430 milioni all’autotrasporto è stato rifiutato.

“Dicono ‘il ministro ha intenzione di dimettersi’“, sottolinea ironizzando il vicepremier nel video, ma invece “non ho nessuna intenzione di lasciare il Paese in mano ai falsificatori“.