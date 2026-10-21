Proteste camionisti, l’intervento del Viminale: 1339 identificati e 71 denunciati per i blocchi stradali

Scatta la stretta del Viminale contro i blocchi stradali illegali nell’ambito della protesta degli autotrasportatori. Secondo quanto riferisce l’ANSA, il Ministero dell’Interno ha avviato un’azione capillare per identificare chi sta attuando “in forma illegale presidi stradali che intralciano la circolazione, soprattutto in Campania“. L’intervento delle autorità ha già portato a numerosi controlli: il bilancio è di \1.339 persone identificate, 71 denunciate e 242 sanzionate amministrativamente.

L’azione del Ministero dell’Interno non si limita alle identificazioni e alle sanzioni. Nel corso della notte, il Viminale ha disposto la scorta di numerosi mezzi di trasporto, con 500 veicoli scortati soltanto in Campania. Gli interventi hanno consentito di garantire il regolare svolgimento di numerose operazioni di carico e scarico delle merci, nonostante le difficoltà provocate dai presidi stradali.

La situazione è al centro dell’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che in serata ha convocato una riunione in collegamento con i prefetti e i questori delle province interessate dalle proteste.