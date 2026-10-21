Proteste camionisti, Cannizzaro a Sky TG24: “a Reggio Calabria non arrivano farmaci”. L’intervento a favore di una mamma in difficoltà

Il protrarsi della protesta dell’autotrasporto inizia a complicare la situazione dell’estremo Sud dell’Italia. Oltre agli scaffali vuoti dei supermercati, anche le farmacie iniziano ad andare in difficoltà. Lo conferma direttamente il sindaco Cannizzaro che, a Sky TG24, ha annunciato di aver parlato con diversi ministri chiedendo di sbloccare la situazione sostenendo, inoltre, di essere dovuto intervenire personalmente per assicurare un farmaco salvavita a una mamma in difficoltà.

“Ho sentito il ministro Salvini, ma devo dire anche altri ministri, ai quali ho fatto appello di muoversi perchè il Paese necessita di un intervento tempestivo. Bene ieri la riunione di Milano, però mi aspetto che nelle prossime ore quello che è stato detto deve assolutamente essere messo a terra, perché credo che siamo in una crisi che non ha precedenti, a mio avviso, negli ultimi vent’anni della storia del nostro Paese. Stanno facendo sul serio in Calabria, al Sud, c’è una protesta pacifica, ma è una protesta che ha bloccato l’intero territorio.

Stamattina, sui social, una mamma mi ha scritto, appellandosi al sindaco, che ha un problema serio col bambino perché la farmacia non gli può erogare un farmaco salvavita. Io mi sono mobilitato attraverso la polizia locale per garantire questo servizio. Perché? Perché la farmacia non ha ricevuto in queste ore i farmaci quotidiani a causa del blocco stradale. Quindi poi si blocca un paese“, ha dichiarato Cannizzaro.