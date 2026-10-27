Protesta Tir in Calabria, svolta nella vertenza: autotrasportatori convocati al Ministero, ma l’agitazione continua

“Domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30, si terrà a Roma presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo istituzionale con le rappresentanze degli autotrasportatori delle regioni del Sud Italia, al quale parteciperà anche Fedralog”. E’ quanto rende noto Fedralog Calabria in una nota. “L’incontro – prosegue il testo – rappresenterà un’ulteriore occasione di confronto con le istituzioni sulle richieste avanzate dal comparto, con particolare attenzione all’emergenza caro gasolio e alle misure di sostegno alle imprese”. “Lo stato di agitazione – conclude la nota – resta confermato. Fedralog provvederà ad aggiornare tempestivamente tutti gli associati sugli esiti dell’incontro“.