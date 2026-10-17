Protesta autotrasportatori, Meloni interviene sulla crisi: “Salvini ha convocato le associazioni, al lavoro per nuove risposte”

La premier, al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, interviene sulle difficoltà del settore e annuncia l'impegno del Governo per individuare ulteriori misure di sostegno. Poi il punto sulla vertenza Ilva: "non siamo noi ad averla chiusa, dall'inizio del Governo investiti circa 5 miliardi di euro"

Giorgia Meloni
Foto Ansa

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo a Bruxelles: “Sulla questione dell’autotrasporto il ministro Salvini ha convocato le associazioni. Noi siamo sempre stati estremamente solidali con il settore, che ovviamente incontra grandi difficoltà, e siamo anche al lavoro per cercare di dare ulteriori risposte a questo settore. E’ stata prevista un’altra riunione a Palazzo Chigi del governo con i sindacati che rappresentano Ilva, questo ci ha consentito chiaramente di liberare i blocchi che le organizzazioni sindacali stavano organizzando. E anche qui faremo tutto quello che possiamo. Non siamo noi ad aver chiuso l’Ilva, noi siamo quelli che devono cercare di gestire la questione. Dall’inizio di questo governo sono stati circa 5 miliardi, tra i fondi diretti dello Stato italiano e quelli di Invitalia, che sono stati investiti su Ilva, quindi noi siamo al lavoro su tutte queste questioni“.

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