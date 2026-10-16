Protesta autotrasportatori Calabria, Antonio De Caprio (FI): “essere con loro è doveroso. Regione ha fatto la sua parte”

Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia, ha preso parte al presidio degli autotrasportatori Fedralog sulla Ss 18 Tirrena inferiore a Santa Maria del Cedro

Antonio De Caprio venerdì 16 ottobre 2026 presidio Santa Maria del Cedro protesta autotrasportatori Fedralog

Questi imprenditori e lavoratori sono in difficoltà, come le famiglie, a causa del caro vita trainato dai costi esorbitanti del carburante. Essere presente oggi, qui, al loro fianco è doveroso“. Così Antonio De Caprio, consigliere della Regione Calabria di Forza Italia e segretario della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta, partecipando questa mattina al presidio degli autotrasportatori Fedralog sulla Ss 18 Tirrena inferiore a Santa Maria del Cedro.

La Regione – ha ricordato De Caprio parlando con i manifestanti – ha fatto la sua parte con un intervento da 15 milioni di euro, dimostrando di non essere sorda alle richieste di sostegno, ma è necessario capire come risolvere il problema alla radice”. Infine, il consigliere regionale ha sottolineato il carattere pacifico della protesta sul Tirreno cosentino: “è stata data dimostrazione di maturità da parte dei manifestanti – ha commentato –. Questa battaglia ha motivazioni validissime e non riguarda solo gli autotrasportatori o gli agricoltori, ma tutta la società civile“.

Antonio De Caprio venerdì 16 ottobre 2026 presidio Santa Maria del Cedro protesta autotrasportatori Fedralog

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