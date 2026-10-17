Protesta agricoltori e autotrasportatori a Grotteria, il Pd: “i lavoratori non saranno lasciati soli. Porteremo le loro richieste al governo nazionale e regionale”

“La protesta che sta attraversando la Calabria, con agricoltori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti e le difficoltà che mettono a rischio la tenuta delle loro attività, merita risposte immediate e concrete. Dietro i trattori e i tir che manifestano ci sono imprese, lavoratori e famiglie che non riescono più a sostenere costi sempre più elevati e che chiedono, prima di tutto, di essere ascoltati. Il Partito democratico è al loro fianco e intende trasformare questa mobilitazione in un’occasione di confronto e di iniziativa politica”. È quanto afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, che ha partecipato con proprie delegazioni ai presìdi di protesta sul territorio. Nella giornata di ieri, a Gioia Tauro, una delegazione del Pd ha incontrato i manifestanti insieme al segretario regionale e senatore Nicola Irto, al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio e ai rappresentanti dei circoli della Piana.

Questa mattina, a Grotteria Mare, nuovo momento di confronto con Ranuccio, la presidente dell’Assemblea metropolitana del Pd Tania Bruzzese, delegata dal segretario metropolitano Giuseppe Panetta, e i rappresentanti dei circoli della Locride. “Da entrambi gli incontri è emersa una preoccupazione che va ben oltre le difficoltà economiche del momento: la paura di essere dimenticati, di vedere spegnersi l’attenzione delle istituzioni una volta terminata la protesta. È una preoccupazione che comprendiamo e che non può rimanere senza risposta. Non è accettabile che interi comparti produttivi, fondamentali per l’economia calabrese, siano costretti a scendere in strada per ottenere ascolto mentre da Roma e dalla Regione continuano a mancare risposte adeguate alla gravità della situazione”, evidenzia la nota.

La Federazione metropolitana del Pd ha assunto precisi impegni nei confronti dei manifestanti

La Federazione metropolitana del Pd ha quindi assunto precisi impegni nei confronti dei manifestanti. “Nei prossimi giorni convocheremo un incontro con le categorie interessate, per approfondire le criticità emerse e costruire insieme una proposta concreta da sottoporre al governo nazionale e a quello regionale. Non vogliamo limitarci a esprimere solidarietà, ma dare continuità al confronto e individuare iniziative capaci di incidere sulle scelte delle istituzioni competenti. Pur dall’opposizione faremo nostre le loro istanze e utilizzeremo tutti gli strumenti politici e istituzionali a nostra disposizione per sostenerle“, conclude la nota.