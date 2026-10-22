Prevenzione gratuita dei tumori a Motta San Giovanni: grande partecipazione agli screening

Grande partecipazione ed entusiasmo a Motta San Giovanni per la giornata dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori, promossa dall’associazione Salute Donna OdV nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa. L’appuntamento si è svolto domenica 18 ottobre 2026, presso la sede dell’Associazione culturale Meraki, in Piazza Saragat, grazie alla collaborazione tra le due associazioni e con il patrocinio e il sostegno della Città di Motta San Giovanni.

L’iniziativa ha offerto a donne e uomini la possibilità di effettuare gratuitamente esami di dermatoscopia, conosciuti anche come mappatura dei nei, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli dermatologici regolari.

Screening gratuiti a Motta San Giovanni: numerosi cittadini aderiscono all’iniziativa

Nel corso della giornata, numerose donne e uomini hanno aderito alla campagna di prevenzione, sottoponendosi agli esami dermatologici gratuiti effettuati dal dott. Eduardo Crifo Gasparro, medico chirurgo specialista in Dermatologia.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, offrendo un’opportunità concreta per dedicare attenzione alla propria salute attraverso controlli specialistici. All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, intervenuto durante la giornata di screening.

Il ruolo di Salute Donna OdV e l’impegno della dottoressa Angela Vigoroso

La campagna di prevenzione è stata fortemente voluta dalla dott.ssa Angela Vigoroso, delegata della sezione di Reggio Calabria di Salute Donna OdV, con l’obiettivo di garantire a donne e uomini un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute.

L’associazione, impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro i tumori, ha promosso l’iniziativa nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta una delle armi più potenti nella lotta contro le malattie oncologiche.

Un impegno reso possibile grazie alla collaborazione tra associazioni, istituzioni, professionisti sanitari e volontari, che hanno contribuito alla riuscita della giornata.

Ottobre Rosa e Pittarosso Pink Parade: le iniziative per la prevenzione

La giornata di screening a Motta San Giovanni si inserisce nel quadro delle attività promosse da Salute Donna OdV in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione oncologica.

Tra le iniziative richiamate dall’associazione figura anche la partecipazione alla terza edizione dell’evento diffuso Pittarosso Pink Parade, un ulteriore appuntamento legato alla sensibilizzazione e alla lotta contro i tumori.

I ringraziamenti ai medici, alle istituzioni e ai volontari

Al termine della giornata, la delegata di Salute Donna OdV ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione dell’iniziativa.

Come si legge nella nota dell’associazione, “La Dr.ssa Vigoroso ringrazia sentitamente le Istituzioni, il Medico, l’Associazione Meraki e tutti i Volontari che hanno reso possibile questa splendida giornata di prevenzione”.

La partecipazione registrata a Motta San Giovanni conferma l’importanza di promuovere iniziative di screening gratuito sul territorio, favorendo l’accesso ai controlli e diffondendo una maggiore consapevolezza sul valore della prevenzione e della diagnosi precoce.