Pozzallo, maxi sequestro al porto: 377 animali esotici trasportati illegalmente, anche pappagalli protetti

Il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato al porto di Pozzallo 300 testuggini di acqua dolce e 77 pappagalli, che erano trasportati illegalmente da un cittadino maltese. Quasi tutti gli esemplari di pappagalli intercettati appartengono a specie protette tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali a rischio di estinzione. Il responsabile è stato denunciato. Tutti gli animali sono stati affidati a un allevamento amatoriale.