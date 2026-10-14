Poste Italiane, vacanze gratis con l’iniziativa “Camera con vista”: Soverato fra le mete più gettonate da tutta Italia

Soverato si conferma tra le mete turistiche più ambite d’Italia e diventa protagonista di “Camera con vista”, l’iniziativa aziendale di welfare promossa da Poste Italiane. Nel centralissimo Corso Umberto c’è uno dei 21 alloggi messi a disposizione dall’azienda su tutto il territorio nazionale per offrire ai propri dipendenti una settimana di soggiorno estivo gratuito. Da inizio giugno a fine settembre, l’appartamento di Soverato ha aperto le porte a 10 lavoratori di Poste Italiane con le rispettive famiglie, giunti in Calabria da diverse regioni italiane e da grandi città come Roma, Milano, Napoli e Catania. Tra loro anche Milena Schio, addetta alle lavorazioni interne nel centro di distribuzione di Milano-Roserio.

“Ho soggiornato a Soverato con mia figlia a fine estate: ho trovato un appartamento nuovo e dotato di tutti i comfort, un alloggio di nuovissima generazione con un bellissimo terrazzo dove ho trascorso la vacanza in totale relax. La sistemazione si trova in posizione comoda e centrale, a pochi passi dal mare e vicina al centro storico e alla zona commerciale. Il lungomare, per lo più pedonale è pieno di locali e lidi attrezzati. L’ampia spiaggia, sabbiosa e bianca, bagnata da un mare cristallino ci ha letteralmente conquistati”, racconta soddisfatta Milena. “Grazie a Poste Italiane anche io ho potuto regalare alla mia famiglia una vacanza da sogno in una terra meravigliosa come la Calabria tra sole, profumi, mare trasparente e persone dal cuore grande”, conclude la dipendente di Poste.

Il recupero di alcuni immobili di proprietà dell’azienda per la riqualificazione e la conversione in case vacanza, sottolinea la costante attenzione di Poste Italiane ai principi di inclusione e sostenibilità e la vicinanza ai propri dipendenti sempre più al centro delle politiche aziendali. L’iniziativa promossa da Poste è arrivata alla settima edizione e unisce sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale, contribuendo a offrire esperienze di benessere in un contesto di attenzione concreta alle necessità delle persone.

Dal mare alla montagna, passando per le località termali, gli appartamenti si trovano in alcune delle destinazioni più suggestive del Paese, tra cui Capri, Favignana, Forte dei Marmi, Lipari, Chianciano Terme, Soverato, Cernobbio. Per l’edizione 2026 l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione di quattro nuovi alloggi – Aldeno, Ostia Lido, Porto San Giorgio e Vasto Marina – portando a 21 il numero complessivo degli appartamenti disponibili.

Dal 2019 a oggi, Poste Italiane ha consentito a 4.500 tra dipendenti e loro familiari di visitare alcuni dei luoghi più affascinanti del nostro Paese, senza dover affrontare le spese per l’alloggio. L’App aziendale NoidiPoste ha reso l’accesso all’iniziativa più semplice e immediato, consentendo di consultare le caratteristiche degli appartamenti disponibili e accedere alla piattaforma di prenotazione online.