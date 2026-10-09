Poste Italiane, Fratelli d’Italia: “i 104 uffici del Pollino resteranno aperti, nessuna modifica a orari e personale”

Fratelli d’Italia, attraverso i propri rappresentanti a livello nazionale, regionale e provinciale, segue con attenzione la vicenda della riorganizzazione di Poste Italiane nel comprensorio del Pollino e accoglie con favore le rassicurazioni emerse nel corso dell’incontro svoltosi a Castrovillari tra i vertici aziendali e gli amministratori locali, guidati dal sindaco Anna De Gaio. All’incontro hanno partecipato, per Poste Italiane, il Responsabile nazionale di Mercato Privati, il Responsabile delle Relazioni istituzionali centrali e locali e il responsabile di Gestione operativa per la Macro Area Sud.

Il confronto ha consentito di chiarire gli effetti della riorganizzazione

Il confronto ha consentito di chiarire gli effetti della riorganizzazione e di ottenere indicazioni precise sulla continuità dei servizi. I 104 uffici postali dell’area resteranno operativi, senza chiusure né modifiche agli orari, al personale e ai livelli di servizio. L’accorpamento con la filiale di Cosenza riguarda esclusivamente la direzione amministrativa, mentre Poste Italiane ha escluso ipotesi di licenziamento e illustrato un nuovo modello organizzativo che prevede un rafforzamento delle figure di riferimento sul territorio.

“La perdita della direzione di filiale è un elemento che merita attenzione, ma da qui a sostenere che ci saranno disservizi il passo è tutt’altro che automatico”

“Di fronte a questioni che interessano migliaia di cittadini, occorre distinguere i cambiamenti organizzativi dalle conseguenze concrete sui servizi. La perdita della direzione di filiale è un elemento che merita attenzione, ma da qui a sostenere che ci saranno disservizi il passo è tutt’altro che automatico. Oggi abbiamo precise rassicurazioni da parte dell’azienda. Il nostro compito è verificarne il rispetto e intervenire qualora emergessero criticità reali”, dichiara Nicola Caruso, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Cosenza.

“Leggo le dichiarazioni di Laghi e trovo singolare che, a fronte delle garanzie fornite da Poste Italiane, si scelga di liquidare l’incontro come deludente e di invocare immediatamente la ripresa della mobilitazione. Le preoccupazioni territoriali vanno ascoltate, ma la politica ha il dovere di valutare i risultati del confronto e di misurarsi con gli impegni assunti, anziché trasformare ogni riorganizzazione in una nuova emergenza prima ancora che si verifichino eventuali conseguenze“, evidenzia.

“La vera tutela dei cittadini passa dalla vigilanza, dalla capacità di dialogare con i soggetti competenti e dalla verifica puntuale dei servizi. Se dovessero emergere disagi, saremo i primi a chiedere interventi. Oggi, però, abbiamo il dovere di riferire con chiarezza quanto comunicato dall’azienda. Non sono previste chiusure dei 104 uffici postali, né modifiche agli orari e al personale, e non sono previsti licenziamenti. Desidero ringraziare i rappresentanti di Poste Italiane per la disponibilità al confronto e per i chiarimenti forniti. Fratelli d’Italia continuerà a seguire la vicenda con serietà e senso di responsabilità, dando tutto il supporto necessario all’importante lavoro del sindaco De Gaio, affinché le garanzie fornite diventino una certezza duratura per tutto il comprensorio. I cittadini hanno bisogno di risposte e di impegni verificabili, non di una contrapposizione permanente”, conclude.