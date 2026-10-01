Ponte sullo Stretto, Salvini fissa la scadenza: “entro novembre sapremo se si parte o si aspetta”

Il ministro delle Infrastrutture indica i tempi per il responso della Corte dei conti sulla nuova delibera CIPESS: “stiamo facendo tutti gli adempimenti richiesti, anche con le istituzioni europee”. Il MIT punta ancora all’avvio della fase realizzativa entro la fine del 2026

salvini ponte sullo stretto

Entro novembre ci sarà il responso: parti o aspetti“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla seconda edizione della conferenza “Città del futuro”, parlando del giudizio della Corte dei conti sulla nuova delibera sul Ponte sullo Stretto che il Cipess dovrà approvare. “Da parte mia sono tranquillo“, ha aggiunto, “stiamo facendo tutti gli adempimenti che ci sono stati chiesti, stiamo facendo di tutto e di più, anche con le istituzioni europee con cui non sempre è facile il dialogo“.

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