Ponte sullo Stretto, Salvini fissa la scadenza: “entro novembre sapremo se si parte o si aspetta”

“Entro novembre ci sarà il responso: parti o aspetti“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla seconda edizione della conferenza “Città del futuro”, parlando del giudizio della Corte dei conti sulla nuova delibera sul Ponte sullo Stretto che il Cipess dovrà approvare. “Da parte mia sono tranquillo“, ha aggiunto, “stiamo facendo tutti gli adempimenti che ci sono stati chiesti, stiamo facendo di tutto e di più, anche con le istituzioni europee con cui non sempre è facile il dialogo“.