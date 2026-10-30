Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia: “obiettivo Corte dei Conti entro la fine dell’anno”

Il governo punta a un nuovo passaggio nell’iter del Ponte sullo Stretto entro il 2026. A indicare la tempistica è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto oggi nel corso di una conferenza stampa al ministero. “L’obiettivo è arrivare al vaglio della Corte dei Conti entro l’anno”, ha dichiarato Salvini, fissando così il prossimo traguardo per il progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. “Per la delibera Cipess i tecnici stanno lavorando, ho fatto una riunione con i tecnici questa mattina, mi sento quotidianamente con l’a.d della Stretto di Messina, conto che siamo ai passaggi finali“, ha spiegato il ministro.