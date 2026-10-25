Ponte sullo Stretto, pubblicata la delibera IROPI: il PD di Villa attacca il Governo, “atto politico senza motivazioni”

Si riaccende lo scontro politico sul Ponte sullo Stretto di Messina dopo la pubblicazione, segnalata il 24 ottobre 2026 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della delibera IROPI 2026, il provvedimento con cui il Governo italiano dichiara la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. A contestare duramente il documento è Enzo Musolino, segretario cittadino del Circolo PD “T. Giordano” di Villa San Giovanni, che attraverso una nota inviata alla stampa mette in discussione le motivazioni dell’esecutivo e attacca il Governo guidato da Giorgia Meloni, con particolare riferimento al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Al centro delle contestazioni ci sono le ragioni di interesse pubblico richiamate dalla delibera, i possibili effetti ambientali dell’infrastruttura e le conseguenze dei futuri cantieri sui territori di Villa San Giovanni e Messina.

Ponte sullo Stretto, cosa prevede la delibera IROPI 2026

Il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui è stata trasmessa alla redazione una pagina, affronta uno degli aspetti più delicati dell’iter autorizzativo del Ponte sullo Stretto: il rapporto tra la realizzazione dell’infrastruttura e la tutela delle aree naturali protette dalla normativa europea. La delibera richiama i provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 140413 del 2 luglio 2026 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 312 del 3 luglio 2026.

Nella parte dispositiva, il Consiglio dei Ministri dichiara la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico legati alla “salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente”, considerati prevalenti rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati, con l’adozione delle necessarie misure compensative.

Il provvedimento autorizza inoltre la trasmissione alla Commissione europea, attraverso il Ministero dell’Ambiente, della delibera e dei provvedimenti ministeriali richiamati, nell’ambito del dialogo strutturato già in corso con le istituzioni comunitarie. Il riferimento normativo è l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva europea 92/43/CEE, conosciuta come direttiva Habitat, che disciplina le condizioni alle quali un progetto può essere realizzato nonostante le sue possibili incidenze su siti naturali protetti.

Le critiche del PD di Villa San Giovanni: “dichiarano una cosa senza spiegarla”

È proprio sulla motivazione ambientale e sull’interesse pubblico dell’opera che si concentra l’intervento di Enzo Musolino, il quale considera insufficienti le argomentazioni contenute nel provvedimento. “Questi – i membri del Governo italiano – dichiarano una cosa senza spiegarla, deliberano su ‘motivi imperativi di rilevante interesse pubblico’ senza entrare nel merito, senza farci capire perche’ costruire questo Ponte che condanna due Citta’ – Villa e Messina – ad un enorme cantiere in aree intensamente antropizzate, violando la normativa europa sulle aree protette, faccia bene alla ‘salute umana’, alla sua ‘sicurezza’ e all’ ‘ambiente’ … proprio questo hanno il coraggio di scrivere”, afferma il rappresentante democratico.

La posizione del segretario cittadino del PD è dunque di netta contrarietà alla decisione dell’esecutivo. Musolino sostiene che il Governo non abbia spiegato in maniera adeguata perché la realizzazione dell’attraversamento stabile debba essere considerata prevalente rispetto alle esigenze di tutela ambientale richiamate dalla normativa comunitaria. Si tratta di una valutazione politica del rappresentante del Partito Democratico: la delibera, infatti, richiama specifici provvedimenti ministeriali che fanno parte del procedimento amministrativo e il cui contenuto complessivo deve essere considerato per valutare le motivazioni tecniche e giuridiche della decisione.

Villa San Giovanni e Messina, il nodo dei cantieri e delle aree protette

Uno degli elementi centrali della polemica riguarda l’impatto che la costruzione del Ponte sullo Stretto e delle opere collegate potrebbe avere sulle due sponde. Villa San Giovanni e Messina sono infatti i territori direttamente interessati dal collegamento stabile, dalle infrastrutture di accesso e dalle attività necessarie alla realizzazione dell’opera. Nel suo intervento Musolino richiama espressamente la presenza di aree densamente urbanizzate e contesta la scelta di procedere con un’infrastruttura che, secondo la sua valutazione, comporterebbe pesanti conseguenze per le comunità locali.

La questione ambientale si intreccia con quella urbanistica e sociale. La direttiva Habitat prevede particolari garanzie per i siti appartenenti alla rete Natura 2000. Il meccanismo IROPI permette, in presenza delle condizioni previste dalla normativa europea, di giustificare la realizzazione di un’opera per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, accompagnandola con le necessarie misure compensative. La dichiarazione di interesse pubblico non equivale tuttavia, da sola, a un’autorizzazione indiscriminata a derogare alla normativa ambientale, né determina automaticamente l’apertura dei cantieri.

L’attacco di Musolino a Salvini: “Non ci credono neanche loro”

La nota del segretario cittadino del PD assume poi toni particolarmente duri nei confronti del Governo e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Siamo davvero alla fine. con queste due paginette che trasmetteranno in Europa dimostrano di non crederci neanche loro, lo devono fare solo per non sconfessare un Segretario di Partito – Salvini – in piena crisi di consensi”, sostiene Musolino.

Secondo l’esponente democratico, dunque, la decisione sarebbe dettata da motivazioni politiche più che da una reale convinzione sulla sostenibilità e sull’utilità dell’intervento. Un’interpretazione che si inserisce nel confronto tra sostenitori e oppositori del collegamento stabile, da anni al centro del dibattito nazionale. Di segno opposto la posizione espressa dal Governo e dalla società Stretto di Messina, che considerano il Ponte un’infrastruttura strategica e ritengono il percorso autorizzativo finalizzato a rispondere ai rilievi emersi nelle precedenti fasi di controllo.

Ponte sullo Stretto, il nuovo passaggio al CIPESS e il ruolo della Corte dei Conti

Un altro punto sollevato da Musolino riguarda il futuro esame degli atti da parte del CIPESS e della Corte dei Conti. “Questa pseudo Delibera se non riuscira’ a far rinsavire il Cipess, sara’ senz’altro ben valutata dalla Corte dei Conti perche’ nulla e’ cambiato dall’ultima volta!”, afferma il segretario del PD di Villa San Giovanni. Il riferimento è al precedente percorso amministrativo del Ponte, segnato nel 2025 dalla mancata registrazione della delibera CIPESS n. 41/2025 da parte della Corte dei Conti. Tra i temi oggetto dei rilievi della magistratura contabile figuravano aspetti relativi alla normativa ambientale, alle modifiche contrattuali e alla documentazione economico-finanziaria.

Nei mesi successivi il Governo e la società Stretto di Messina hanno lavorato a un nuovo percorso procedurale. L’amministratore delegato Pietro Ciucci, durante gli incontri pubblici di ottobre, ha indicato l’obiettivo di arrivare a una nuova delibera CIPESS entro la fine del mese, per poi sottoporla al controllo della Corte dei Conti. La delibera IROPI rappresenta quindi un passaggio del procedimento, ma non sostituisce gli ulteriori adempimenti richiesti per l’avanzamento del progetto.

Il sostegno alla sindaca Caminiti e le critiche ai sindaci di Reggio e Messina

Nella parte conclusiva del suo intervento, Musolino esprime apprezzamento per la posizione assunta dalla sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, che si è più volte confrontata con il Governo e con la società Stretto di Messina sulle conseguenze del progetto per il territorio comunale. “Bene ha fatto la Sindaca Caminiti a reagire, a denunciare la retorica tautologica, a chiarire che ci troviamo di fronte ad un atto politico senza alcuna motivazione”, sostiene il segretario cittadino del Partito Democratico. Musolino rivolge poi una critica anche agli amministratori delle altre città dello Stretto, lamentando quella che considera una mancanza di presa di posizione sulla nuova delibera. “Nulla hanno da dire, invece, i sindaci ‘governativi’ di Reggio e di Messina”, aggiunge. La nota si chiude con un giudizio politico particolarmente severo nei confronti dell’esecutivo: “Diciamola tutta: e’ il Potere al suo massimo arbitrio: quando dice ‘me ne frego’ si fa cosi’ perche’ lo dico io!”.

Ponte sullo Stretto, perché la delibera IROPI è importante per il futuro dell’opera

Al di là delle polemiche, il nuovo confronto sulla delibera IROPI 2026 mette in evidenza uno dei passaggi giuridicamente più delicati dell’intero progetto del Ponte sullo Stretto: la necessità di conciliare gli obiettivi infrastrutturali nazionali con le disposizioni europee sulla conservazione degli habitat naturali. Il documento trasmesso alla redazione contiene la dichiarazione del Governo sulla prevalenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e la previsione di trasmettere gli atti alla Commissione europea. Non consente, però, preso isolatamente, di ricostruire tutte le valutazioni tecniche e ambientali contenute nei documenti istruttori richiamati.

La nuova controversia si inserisce in un momento importante per l’iter dell’opera. Dopo i rilievi della Corte dei Conti e le successive integrazioni documentali, l’attenzione è rivolta alle valutazioni del CIPESS e ai controlli necessari per l’efficacia degli atti di approvazione. Per Calabria e Sicilia, e soprattutto per le comunità di Villa San Giovanni e Messina, la questione non riguarda soltanto la futura realizzazione del Ponte, ma anche le modalità di gestione dei cantieri, le opere connesse, le misure di tutela ambientale e gli effetti sulla vita quotidiana dei residenti. La pubblicazione del provvedimento alimenta così un nuovo confronto politico e istituzionale, nel quale restano centrali sia la verifica della correttezza delle procedure sia la necessità di fornire ai cittadini informazioni complete e accessibili sulle ragioni e sulle conseguenze delle decisioni assunte.