Ponte sullo Stretto, Onorato attacca l’opera e pretende 14 miliardi per le scuole: “ma vi pare normale?”

“Noi dobbiamo fare poche scelte e metterci i soldi. Le scuole devono mettere in campo valorizzazione straordinaria degli insegnanti. Si puo’ professionalizzare seriamente il ruolo degli insegnanti perche’ nella societa’ non c’e’ funzione piu’ importante, insieme a quella medica. Ma vi pare normale che dobbiamo mettere 14 miliardi sul Ponte Stretto e non e’ il caso di metterle nelle scuole?”. A dirlo Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia, durante il suo discorso agli stati generali del partito.