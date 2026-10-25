Ponte sullo Stretto, Onorato attacca l’opera e pretende 14 miliardi per le scuole: “ma vi pare normale?”

Il leader di Progetto civico Italia Alessandro Onorato interviene agli stati generali del partito e contesta le risorse destinate al Ponte sullo Stretto, chiedendo di investire nell’istruzione e nella valorizzazione degli insegnanti: “Ma vi pare normale che dobbiamo mettere 14 miliardi sul Ponte Stretto e non è il caso di metterle nelle scuole?"

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“Noi dobbiamo fare poche scelte e metterci i soldi. Le scuole devono mettere in campo valorizzazione straordinaria degli insegnanti. Si puo’ professionalizzare seriamente il ruolo degli insegnanti perche’ nella societa’ non c’e’ funzione piu’ importante, insieme a quella medica. Ma vi pare normale che dobbiamo mettere 14 miliardi sul Ponte Stretto e non e’ il caso di metterle nelle scuole?”. A dirlo Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia, durante il suo discorso agli stati generali del partito.

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