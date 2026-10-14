Ponte sullo Stretto, Morelli annuncia la possibile svolta entro ottobre: “i tecnicismi sono tantissimi”

Il sottosegretario con delega al Cipess auspica una riunione entro la fine del mese, ma precisa che non è stata ancora fissata una data. Restano da definire numerosi aspetti tecnici

alessandro morelli ponte stretto

Nuove dichiarazioni sul Ponte sullo Stretto di Messina e sui tempi del prossimo passaggio al Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il sottosegretario Alessandro Morelli, che ha la delega al Cipess, ha espresso l’auspicio che la riunione dedicata all’infrastruttura possa svolgersi entro la fine di ottobre. Intervenuto a margine della presentazione del Green Building Forum Italia 2026, a Roma, Morelli ha spiegato che al momento non è ancora stata individuata una data precisa.

“Non c’è ancora, perché i tecnicismi sono tantissimi. Auspichiamo che sia entro la fine del mese“, ha dichiarato il sottosegretario, rispondendo a una domanda sulla data del Cipess per il Ponte sullo Stretto. Le parole di Morelli confermano dunque che l’obiettivo è arrivare a una riunione entro ottobre, ma che il calendario resta ancora da definire a causa dei numerosi aspetti tecnici da affrontare. Al momento, quindi, non c’è alcuna data ufficiale. L’indicazione del sottosegretario rappresenta un auspicio sui tempi del prossimo passaggio istituzionale, non la conferma di una convocazione già stabilita.

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