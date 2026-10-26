Ponte sullo Stretto, l’UGL rilancia: “opera fondamentale per lo sviluppo del Sud e la crescita dell’occupazione”

“I dati del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell’Istat evidenziano segnali positivi sul fronte dell’occupazione, dei redditi e della qualità della vita. Nel 2025 il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 67,6%, mentre il reddito medio disponibile pro capite è cresciuto del 2,4% in termini nominali. Anche la speranza di vita alla nascita ha toccato il massimo storico di 83,7 anni. Le misure di incentivo alle assunzioni e il taglio strutturale del costo del lavoro hanno contribuito a rafforzare la competitività delle imprese e a sostenere la crescita dell’occupazione, che ha raggiunto livelli record“. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati emersi dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) dell’Istat.

“L’UGL guarda con favore a questo cambio di passo, così come al rafforzamento delle Zone economiche speciali e agli strumenti a sostegno dell’innovazione e della modernizzazione del sistema produttivo, a partire da Industria 4.0. Per rimuovere le cause profonde che frenano lo sviluppo del Sud, dove il tasso di occupazione si ferma al 54,2% e la povertà assoluta interessa l’11,5% della popolazione, è fondamentale proseguire lungo il percorso avviato, puntando sulle politiche attive del lavoro, sulla formazione e sul rilancio delle infrastrutture, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina. Solo attraverso investimenti strategici, capaci di attrarre imprese, valorizzare i territori e creare occupazione stabile, sarà possibile superare la logica assistenziale ed emergenziale del passato e costruire condizioni durature di crescita. È inoltre strategico investire nelle competenze e nell’innovazione, cogliendo le opportunità della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, e rafforzare l’autonomia energetica nazionale attraverso un mix equilibrato di fonti, includendo anche il contributo del nucleare di nuova generazione. L’obiettivo è trasformare la crescita in benessere diffuso, riducendo le disuguaglianze territoriali. L’UGL auspica, pertanto, la prosecuzione del confronto tra Governo e parti sociali in vista della prossima Manovra, per sostenere l’occupazione, tutelare i redditi e promuovere lo sviluppo economico del Paese”.