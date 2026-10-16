Ponte sullo Stretto, l’ing. Giuseppe Palamara lancia il dibattito: “quale sarà il vero beneficio per Calabria e Sicilia?”

“Un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria non riguarda soltanto attraversare lo Stretto. Riguarda la continuità dei trasporti, le connessioni ferroviarie e stradali, la logistica e le opportunità che possono nascere attorno a una grande infrastruttura. Ma il Ponte, da solo, non basta: conta anche come verranno realizzate e integrate le opere di collegamento e come il territorio saprà sfruttare questa opportunità. La vostra opinione: quale sarà, secondo voi, il beneficio più importante del Ponte sullo Stretto: tempi di viaggio, trasporti ferroviari, sviluppo economico o nuove opportunità per i giovani?”. E’ questa la proposta lanciata dall’Ing. Giuseppe Palamara.