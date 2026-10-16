Ponte sullo Stretto, l’ing. Giuseppe Palamara lancia il dibattito: “quale sarà il vero beneficio per Calabria e Sicilia?”

Non solo tempi di viaggio più brevi, ma anche collegamenti ferroviari, sviluppo economico e opportunità per i giovani. L'ingegnere Giuseppe Palamara invita i cittadini a confrontarsi sul futuro del Ponte: “Il Ponte, da solo, non basta”

ponte stretto

“Un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria non riguarda soltanto attraversare lo Stretto. Riguarda la continuità dei trasporti, le connessioni ferroviarie e stradali, la logistica e le opportunità che possono nascere attorno a una grande infrastruttura.  Ma il Ponte, da solo, non basta: conta anche come verranno realizzate e integrate le opere di collegamento e come il territorio saprà sfruttare questa opportunità. La vostra opinione: quale sarà, secondo voi, il beneficio più importante del Ponte sullo Stretto: tempi di viaggio, trasporti ferroviari, sviluppo economico o nuove opportunità per i giovani?”. E’ questa la proposta lanciata dall’Ing. Giuseppe Palamara.

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