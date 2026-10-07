Ponte sullo Stretto, incontro Ciucci-Cannizzaro a Reggio Calabria: “avviato iter ufficiale per i progetti in città”

Si apre un nuovo, fondamentale capitolo per il futuro infrastrutturale e strategico di Reggio Calabria. Nel pomeriggio di oggi, Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, è stato il palcoscenico di un incontro di capitale importanza tra il neo-eletto sindaco Francesco Cannizzaro e Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società Stretto di Messina. Un vertice di circa due ore che non rappresenta solo una formale stretta di mano istituzionale, ma il vero e proprio calcio d’inizio per una serie di progetti destinati a ridisegnare il volto della città in concomitanza con la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Il primo incontro ufficiale a Reggio Calabria: un nuovo corso istituzionale

L’incontro odierno a Palazzo Alvaro si inserisce in un percorso di dialogo già avviato. Come sottolineato nel comunicato ufficiale, questo vertice segue altre interlocuzioni preliminari avvenute a Roma nei mesi scorsi. Tuttavia, la presenza dell’Amministratore Delegato Ciucci a Reggio Calabria, ospite del sindaco Cannizzaro, segna il vero punto di partenza formale e operativo sul territorio. Al centro del tavolo, le opere accessorie e complementari al Ponte sullo Stretto. Non si tratta semplicemente di viabilità di collegamento, ma di un piano organico di potenziamento infrastrutturale pensato per elevare la competitività e la vivibilità della città dello Stretto, preparandola ad accogliere e massimizzare i benefici della grande opera.

Il confronto con il passato: dalla politica dei ricorsi alla progettazione del futuro

Per comprendere appieno la portata storica di questo incontro, è necessario contestualizzarlo rispetto alla recente eredità amministrativa. Il vertice Cannizzaro-Ciucci segna infatti una netta discontinuità con l’approccio tenuto dalla precedente amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà. Mentre i comuni limitrofi, come Villa San Giovanni e la dirimpettaia Messina, si muovevano per tempo interloquendo con la Società Stretto di Messina e il Governo per assicurarsi opere compensative e strategiche, l’ex sindaco Falcomatà aveva scelto una linea di aperta e netta contrapposizione. La strategia della precedente giunta si era tradotta in ricorsi e opposizioni, senza mai presentare o richiedere alcun progetto concreto per lo sviluppo di Reggio Calabria legato al Ponte. Un isolazionismo infrastrutturale che rischiava di tagliare fuori il capoluogo reggino dalle immense opportunità di investimento collegate alla realizzazione dell’infrastruttura stabile. L’incontro di oggi, dunque, riposiziona Reggio Calabria al centro del tavolo decisionale.

L’avvio dell’iter ufficiale: progetti sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture

Il summit, durato circa due ore, non si è limitato ai convenevoli politici. A margine del faccia a faccia tra Cannizzaro e Ciucci, è seguito un immediato e cruciale approfondimento tecnico. Questo passaggio segna, di fatto, l’avvio formale della collaborazione operativa tra gli enti. Come annunciato, nei prossimi giorni verranno avviate ufficialmente le procedure tra la Società Stretto di Messina e il Comune di Reggio Calabria. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: individuare rapidamente e in modo definitivo i progetti strategici da sottoporre al vaglio del Ministero delle Infrastrutture. Questa accelerazione dell’iter è il tassello fondamentale per la visione della nuova Amministrazione Cannizzaro, intenzionata a non perdere ulteriore tempo e a gettare subito le basi per costruire la “città del futuro”, finalmente protagonista e non più spettatrice passiva dello sviluppo dell’Area dello Stretto.