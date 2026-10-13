Ponte sullo Stretto, il M5S trova sempre una scusa e questa volta chiede al governo di rinunciare all’opera: “i soldi servono per l’ex Ilva”

“In oltre quattro anni il governo ha garantito solo casse integrazione senza prospettive. Servono un accordo di programma e 8 miliardi per il territorio: attendiamo con speranza e rispetto la decisione ultima della Cassazione. Il governo in questi quattro anni ha garantito solo cassa integrazione senza costruire nulla di concreto per il territorio. Chiediamo subito un accordo di programma per pianificare e attivare la chiusura delle fonti inquinanti, le bonifiche, garantire tutti i lavoratori riconoscendo incentivi all’esodo, prepensionamenti e il riconoscimento per l’esposizione all’amianto. Serve un piano di riconversione economico-sociale e culturale del territorio e servono 8 miliardi. Il governo rinunci alla spesa in armi o a quelle risorse ferme per costruire il ponte sullo Stretto“. Così alla TGR Puglia il vicepresidente del M5s Mario Turco.