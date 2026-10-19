Ponte sullo Stretto, il M5S attacca il Governo: “i 10,5 miliardi vadano alla scuola, Meloni ha fallito”

Il deputato e vicepresidente del M5S Vittoria Baldino chiede di destinare all'istruzione le risorse previste per il Ponte sullo Stretto. Nel mirino anche il caro carburanti, le spese militari e gli extraprofitti dei colossi energetici

ponte stretto

“Dal Paese, dagli studenti, dai giovani, dagli autotrasportatori, dagli operai, sta arrivando un grido d’allarme che la propaganda meloniana non può più far finta di non sentire. Bisogna tassare gli extraprofitti dei grandi colossi dell’energia, bisogna recuperare i soldi dalle armi, bisogna mettere un tetto al costo del carburante, bisogna prendere i 10 miliardi e mezzo del ponte sullo Stretto e metterli per la scuola. Loro hanno fallito, adesso tocca a noi”. Così Vittoria Baldino, deputato e vicepresidente M5S, parlando con i tg fuori dalla Camera.

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