Ponte sullo Stretto, il M5S all’attacco per i limiti a 60 km/h sulle autostrade in Sicilia: ma cosa c’entra?

Dopo le verifiche del Ministero delle Infrastrutture sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, il senatore Pietro Lorefice non perde occasione per attaccare Salvini, Schifani e Aricò: “millantano il Ponte mentre le autostrade siciliane hanno gravi carenze di sicurezza. I cittadini pagano il prezzo, pretendiamo date certe per gli interventi”

ponte stretto salvini

“Salvini millanta il ponte, e nel frattempo il suo ministero indica il limite di 60 km orari sulle autostrade siciliane per carenze di sicurezza. E’ il fallimento sia di Salvini sia di Schifani e Arico’: cittadini e imprese continuano a pagare il prezzo di infrastrutture inadeguate senza vedere soluzioni sensate. Le ispezioni sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania denunciano interventi insufficienti. Adesso pretendiamo date certe per la messa in sicurezza”. Lo dice il senatore siciliano M5s, Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato, dopo l’esito delle verifiche del Mit sulle autostrade A18 e A20 gestite dal Consorzio autostrade siciliane, ente regionale.

Leggi altri articoli di Ponte sullo Stretto
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google