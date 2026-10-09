Ponte sullo Stretto, il M5S all’attacco per i limiti a 60 km/h sulle autostrade in Sicilia: ma cosa c’entra?

“Salvini millanta il ponte, e nel frattempo il suo ministero indica il limite di 60 km orari sulle autostrade siciliane per carenze di sicurezza. E’ il fallimento sia di Salvini sia di Schifani e Arico’: cittadini e imprese continuano a pagare il prezzo di infrastrutture inadeguate senza vedere soluzioni sensate. Le ispezioni sulla Palermo-Messina e sulla Messina-Catania denunciano interventi insufficienti. Adesso pretendiamo date certe per la messa in sicurezza”. Lo dice il senatore siciliano M5s, Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato, dopo l’esito delle verifiche del Mit sulle autostrade A18 e A20 gestite dal Consorzio autostrade siciliane, ente regionale.