Ponte sullo Stretto, il Giappone protagonista della costruzione: Mulè a Tokyo esalta la cooperazione

Con la cerimonia celebrativa del 160ª anniversario delle relazioni diplomatiche Italia-Giappone presso la Camera dei rappresentanti a Tokyo, è iniziata la missione del Vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, nel Paese del Sol Levante, dove è stato accolto dall’Ambasciatore Vattani. Insieme al Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, Keiichi Ishii, il Vicepresidente Mulè ha espresso soddisfazione per il consolidato e dinamico rapporto di collaborazione tra i due Paesi, sulla base del Trattato di amicizia e commercio del 1866, di cui sono state portate dall’Italia le copie originali del documento in occasione della cerimonia. E’ quanto si legge in una nota della Camera.

Con Ishii, il Vicepresidente Mulè si è soffermato sui risultati conseguiti dopo la firma del partenariato strategico speciale siglato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel gennaio 2026 con il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi. In particolare si è fatto il punto sulle collaborazioni e la qualità dei rapporti industriali per investimenti in robotica, tecnologie emergenti, spazio, energie pulite, meccanica, scienze della vita e industria medicale senza dimenticare i solidi legami culturali, accademici e scientifici tra le due nazioni.

“La forza e la costanza delle relazioni tra Italia e Giappone risiede nella capacità di conservare memoria e di preparare il futuro sulla base di valori comuni e nella consapevolezza che le sfide del ventunesimo secolo riguardano allo stesso modo entrambi i Paesi. Queste sfide comuni vedono Italia e Giappone uniti nell’affrontare il tema dell’immigrazione e del declino demografico, quello della sicurezza economica e della libertà di commercio con un focus sulle potenziali sinergie tra il piano Mattei e l’iniziativa diplomatica giapponese di collaborazione con gli Stati africani”, ha detto il Vicepresidente Mulè a margine dell’incontro con il Vicepresidente Ishii, sottolineando come sia indicativa nel quadro dei reciproci scambi la partecipazione di un’azienda giapponese (IHI) nella costruzione del ponte sullo Stretto di Messina come simbolo della cooperazione economica bilaterale su progetti di avanguardia. Su proposta di Mulè, i due Vicepresidenti hanno concordato di strutturare, a partire dal prossimo anno, un incontro annuale fra Camera dei Rappresentanti e Camera dei deputati, da ospitare ad anni alterni fra Italia e Giappone.

Per approfondire tutti i temi dell’agenda italo-giapponese, il Vicepresidente della Camera ha quindi avuto incontri bilaterali con il Presidente della Commissione sicurezza della Camera dei Rappresentanti, il Presidente della Commissione esteri della Camera dei Rappresentanti e il Vicepresidente del Senato, Testuro Fukuyama. È stato inoltre ricevuto dal Presidente della Lega di Amicizia Parlamentare Giappone-Italia, Kazunori Tanaka, con cui ha ripercorso lo straordinario sviluppo dei rapporti bilaterali nel corso degli ultimi anni.