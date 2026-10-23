Ponte sullo Stretto, il Giappone conferma il suo sostegno: “pronti a collaborare alla costruzione”

Si è tenuta oggi a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la prima riunione del gruppo di lavoro sui ponti a grande luce. E’ quanto si legge in una nota. Il gruppo di lavoro, co-presieduto dal Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e dal Vice ministro giapponese dei Trasporti, infrastrutture, territorio e turismo, Masamichi Hashimoto, rappresenta il primo seguito del protocollo di intesa siglato a Tokyo l’8 luglio 2025 per la collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a grande luce e ha visto la partecipazione dei principali attori italiani e giapponesi in materia.

Italia e Giappone ritengono prioritario rafforzare la cooperazione nel settore delle grandi infrastrutture, di cui i ponti a grande luce rappresentano una importante opportunità di sviluppo per le reti di trasporto. In tale ottica, da parte giapponese è stata ribadita la massima disponibilità a collaborare con la Società Stretto di Messina alla realizzazione del progetto Ponte sullo Stretto di Messina anche alla luce dell’esperienza già maturata con la realizzazione di molti ponti sospesi tra i quali l’Akashi Kaikyo, realizzato dalla Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), azienda giapponese leader mondiale del settore che fa parte del Contraente generale Eurolink, consorzio d’imprese guidato dall’italiana Webuild, incaricato di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina.

Da parte italiana è stato ribadito l’impegno del Governo, con il supporto della Società Stretto di Messina, a finalizzare in tempi brevi la fase autorizzativa del progetto, confermando l’importanza della partnership con il Giappone. Il gruppo di lavoro proseguirà l’attività anche da remoto al fine di offrire ai due Governi un canale di consultazione in grado di rispondere alla grande sfida ingegneristica e manageriale del progetto rappresentato dal Ponte sullo Stretto di Messina.