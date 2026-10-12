Ponte sullo Stretto, Falcone (FI): “sarà la porta d’ingresso tra Europa e Mediterraneo”

“La Sicilia è stata ttraversata da oltre dieci influenze di popoli e culture, oggi è al centro del Mediterraneo e il Mediterraneo è in una posizione strategica per garantire sicurezza, protezione dei nostri cittadini europei ma anche perché dal Mediterraneo può nascere un hub e una porta per realizzare in termini di logistica ule nuove rotte commerciali“. Lo ha affermato l’europarlamentare di Forza Italia, Marco Falcone, a margine delle giornate di studio del Ppe a Taormina. “Noi siamo impegnati, come governo nazionale – ha aggiunto – per la realizzazione del Ponte sullo Stretto che deve essere una porta di ingresso ma soprattutto un vero, stabile collegamento tra l’Europa e il Mediterraneo. Già nel 2024, grazie al Presidente Manfred Weber, si è tenuto a Napoli un altro meeting del Ppe. E questo conferma l’attenzione e la centralità che il Ppe riserva a questa terra, che ha grandi potenzialità di crescita e può dare una mano all’Europa“.