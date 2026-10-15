Ponte sullo Stretto, Conte adesso sembra fuori di senno: “con quei 13 miliardi meglio tenere le scuole aperte oltre l’orario”

Nuovo inutile attacco di Giuseppe Conte al Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo al convegno “Insieme per il futuro di Roma e del Lazio”, ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione dell’infrastruttura, contestando il progetto e chiedendo di destinare diversamente le risorse economiche previste. “Il Ponte sullo Stretto è un progetto fallace. Bisogna rifare il bando, inutile che vanno avanti e più andranno a danno della collettività. Usassero quei 13 miliardi per le scuole aperte oltre l’orario“, ha dichiarato Conte. L’ex presidente del Consiglio ha dunque rilanciato le proprie critiche all’opera, sostenendo la necessità di rifare il bando e proponendo di utilizzare i 13 miliardi di euro citati nel suo intervento per finanziare l’apertura delle scuole oltre il normale orario.