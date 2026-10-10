Ponte sul Calopinace, Romeo: “segna la ripartenza della città grazie alla determinazione di Cannizzaro”

“Per Reggio Calabria è una giornata spartiacque, che segna l’enorme confine tra l’incapacità certificata del centrosinistra e la straordinaria forza di volontà dell’Amministrazione Cannizzaro. La realizzazione e soprattutto l’inaugurazione del Ponte sul Calopinace rappresenta molto più di un’opera infrastrutturale: è il simbolo di una città che finalmente torna a sognare e a concretizzare le proprie aspirazioni“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa da Daniele Romeo (Reggio Futura) in merito all’inaugurazione del Ponte sul Calopinace.

“L’idea di creare un prolungamento naturale del Lungomare verso sud, unendo in un unico abbraccio il centro cittadino con l’area meridionale della città, ha radici profonde. Si tratta di una visione strategica nata durante l’amministrazione Scopelliti pensata per valorizzare la bellezza del nostro litorale e dare continuità territoriale e turistica a tutta Reggio.

Non possiamo però nascondere che un’opera di pochi metri, che in qualsiasi altra parte del mondo rappresenterebbe la pura normalità gestionale, a causa dei ritardi e dell’incapacità della passata amministrazione comunale rischiava di diventare un’ennesima “opera” incompiuta – segno caratteristico delle Giunta Falcomatà – trasformandosi in una ferita aperta per il territorio.

Oggi abbiamo voltato pagina. In poche settimane, grazie all’impulso decisivo, alla concretezza e alla capacità operativa del sindaco Francesco Cannizzaro, un intervento che sembrava condannato all’abbandono è stato finalmente portato a termine e consegnato ai reggini.

È stato davvero bellissimo ed emozionante vedere tantissima gente e soprattutto tantissimi giovani affollare la zona fin dalle 5 del mattino. L’energia, la curiosità e il sorriso di quei ragazzi sono la dimostrazione più limpida di quanto la città avesse sete di risposte, di bellezza e di futuro.

Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Adesso la nostra priorità e il nostro impegno guardano dritti al rilancio e alla riqualificazione del Parco Urbano Lineare Sud, una delle zone panoramiche e ambientali più suggestive di Reggio Calabria. Continueremo a lavorare con questa straordinaria forza e positività per restituire a ogni quartiere il valore che merita“, conclude Romeo.