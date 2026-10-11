Ponte sul Calopinace, proposta l’intitolazione a un napoletano che ha fatto tanto per Reggio Calabria

Fioccano le proposte per il nuovo nome da dare al Ponte sul Calopinace. Giovanni Pontari, ex funzionario regionale, ha indicato nel cav. Amedeo Matacena senior uno dei possibili candidati, proponendolo al sindaco Cannizzaro: “già amministratore di questa città e persona che si è integrata nel tessuto sociale e economico pur essendo napoletano. Se non vado errato le amministrazioni precedenti non gli hanno intestato nemmeno un vicolo“, si legge in una nota inviata alla stampa.

Amedeo Matacena senior, nato a Napoli, si era trasferito a Reggio Calabria negli anni 60 svolgendo un ruolo politico e imprenditoriale di primo piano. Fu uno degli animatori dei moti del 1970 per la difesa del capoluogo, vicenda che gli costò anche l’arresto e il carcere. È stato uno dei principali imprenditori e armatori della storia contemporanea di Reggio Calabria, fondatore della compagnia di navigazione Caronte, protagonista dello sviluppo dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina ed ex presidente della Reggina Calcio. Negli anni ’90, dopo l’elezione a consigliere comunale, è stato vicesindaco ed assessore alla polizia municipale.

Nella motivazione della nomina a cavaliere del lavoro, arrivata nel 1986, si legge: “è laureato in medicina. Dal 1960 risiede a Reggio Calabria dove ha realizzato il primo quartiere residenziale moderno. Nel 1963 è passato nel campo dell’armamento navale, fondando la società di autotraghettamento “”Caronte”” per integrare il servizio attraverso lo Stretto che le Ferrovie dello Stato, dovendo privilegíare il traffico ferroviario, non erano in grado di svolgere in modo adeguato alle esigenze. Attualmente la “”Caronte”” assicura il traghettamento di auto con continue corse, ad intervalli di 15/20 minuti, senza interruzione nelle 24 ore. L’attività armatoriale di Matacena, rendendo possibile un flusso continuo di automezzi e merci da e per la Sicilia ha apportato ingenti benefici all’economia dell’isola. Nel complesso occupa circa 600 dipendenti“.