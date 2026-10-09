Ponte sul Calopinace, Minasi: “dimostra importanza infrastrutture. Il Ponte sullo Stretto moltiplicherà i benefici”

Il plauso di Tilde Minasi all'inaugurazione del Ponte sul Calopinace e il paragone con il Ponte sullo Stretto: stessa visione e benefici moltiplicati

tilde minasi
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Esprimo viva soddisfazione per l’inaugurazione odierna del Ponte Calopinace, un’opera attesa da tempo che restituisce finalmente ossigeno e fluidità alla viabilità della nostra città“, dichiara in una nota del senatore della Lega, Tilde Minasi.In soli tre mesi si è riusciti a completare ciò che la precedente amministrazione targata Falcomatà, il PD e la sinistra non sono stati capaci di realizzare in ben dieci anni, segnati da ritardi incomprensibili e burattinate clamorose”, afferma la senatrice leghista. “Oggi assistiamo a un cambio di passo concreto: la dimostrazione che quando c’è la volontà politica e l’efficienza amministrativa, i risultati per i cittadini arrivano in tempi brevi“.

È sotto gli occhi di tutti come oggi l’intera comunità apprezzi l’apertura di questo ponte di pochi metri, riconoscendo quanto un’opera infrastrutturale, anche locale, faccia bene alla città e ne migliori la quotidianità“, aggiunge Minasi.

Questa giornata offre però anche il punto di partenza per una riflessione più ampia: se un piccolo ponte urbano genera così tanto entusiasmo e porta benefici immediati, come si può, a maggior ragione, continuare a opporsi con pregiudizi ideologici al Ponte sullo Stretto? Parliamo di un’infrastruttura di 3,3 chilometri destinata a unire due regioni e oltre 7 milioni di abitanti, trasformando il Mezzogiorno nel baricentro logistico del Mediterraneo“, prosegue la parlamentare.

Oggi i reggini toccano con mano quanto sia fondamentale un ponte e quanti vantaggi concreti porti nel piccolo. Da questa esperienza sul territorio possono immaginare, a maggior ragione, l’impatto straordinario che avrà la grande opera dello Stretto, una battaglia storica che come Lega sosteniamo con forza e convinzione nell’interesse della Calabria e dell’intero Paese“, conclude l’esponente della Lega.

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