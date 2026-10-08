Ponte sul Calopinace, Cannizzaro ha pronti “annunci importanti”: novità sull’area antistante all’opera | INTERVISTA

L’attesa è quasi finita. Domani, venerdì 9 ottobre, alle 06:00 del mattino, il Ponte sul Calopinace verrà ufficialmente inaugurato chiudendo una pagina simbolo dell’incapacità amministrativa cittadina che dura da 10 anni. Un momento storico, per la nuova Amministrazione targata Cannizzaro che in 2 mesi ha reso possibile quello che per anni è sembrato impossibile tra ritardi, rinvii e promesse mai mantenute.

La città guadagnerà un collegamento stradale, ma anche la riqualificazione dell’area antistante al ponte stesso. I mezzi sono a lavoro da giorni per dare nuova vita anche alla zona circostante che, tra cantieri fermi e rifiuti, da anni era ridotta a una triste situazione di degrado. Intervistato a margine del Consiglio Comunale odierno, il sindaco Cannizzaro ha annunciato importanti novità in merito: “abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo assunto 58 giorni fa. Avevamo dato un cronoprogramma e lo stiamo rispettando. L’area antistante al ponte diventa un’area vivibile, può essere fruibile da giovani e meno giovani, da chiunque vuole trascorrere qualche ora in spensieratezza e domani, rispetto a questo, farò anche degli annunci importanti“.