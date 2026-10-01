Polistena, “Ottobre Rosa in Consultorio”: un mese di incontri per la prevenzione del tumore al seno

Avvicinare le persone alla prevenzione attraverso l’informazione, l’ascolto e il confronto con il territorio. È l’obiettivo di “Ottobre Rosa in Consultorio”, il ciclo di incontri promosso nell’ambito della collaborazione tra Ambito Territoriale Sociale di Polistena e ASP di Reggio Calabria, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore del seno e alla cura di sé. L’iniziativa si inserisce nell’accordo sperimentale per il Consultorio “Spoke” integrato – Centro per la Famiglia. Un percorso che collega competenze sanitarie e sociali per favorire l’accesso ai servizi e accompagnare le persone nei bisogni di salute, familiari e relazionali.

Martedì 13 ottobre, alle ore 10.00, la mattinata si aprirà con gli interventi del Dott. Michele Tripodi Sindaco del Comune di Polistena e presidente della conferenza dei sindaci dell’ATS, della Dott.ssa Rosilita Veccia, Coordinatrice della Rete dei Consultori Familiari dell’ASP, e della Dott.ssa Antonietta Dominello, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS.

Ma le attività e i seminari inizieranno dal primo giorno del mese e proseguiranno per tutto Il mese di ottobre secondo il calendario prestabilito.

Il valore della collaborazione infatti è offrire alla comunità un luogo riconoscibile nel quale informarsi, porre domande e trovare orientamento. Le numerose presenze alle attività precedenti, segnalate dagli organizzatori, esprimono l’interesse per queste occasioni e richiamano l’importanza di dare continuità al rapporto tra cittadini e servizi.

A svolgere le attività saranno la Dott.ssa Vittoria Vardè, psicologa-psicoterapeuta e le ostetriche Dott.ssa Cristina Zappia e Dott.ssa Lavinia Agrillo. Le ostetriche cureranno i seminari “La prevenzione come cura di sé” e i momenti dedicati all’autopalpazione del seno.

La Dott.ssa Vardè condurrà “La voce silenziosa del corpo“, esperienza di Bioenergetica proposta in ogni appuntamento. Tutte le attività saranno coordinate con quelle esistenti per la valorizzazione del Centro famiglia e delle attività del consultorio.