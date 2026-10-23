Polistena, nuovi spazi multimediali per il Centro per la Famiglia “La Casa di Alice”: martedì l’inaugurazione

A Polistena si rafforzano i servizi dedicati alle famiglie con l’inaugurazione dei nuovi locali multimediali del Centro per la Famiglia “La Casa di Alice”, in programma martedì 27 ottobre 2026, alle ore 11:30. L’appuntamento rappresenta un nuovo passo nel percorso di potenziamento dei servizi territoriali rivolti ai nuclei familiari, con particolare attenzione alla prevenzione, al sostegno alla genitorialità e alla risposta ai bisogni delle famiglie. Al centro dell’iniziativa c’è anche la valorizzazione dell’integrazione sociosanitaria tra il Centro per la Famiglia e il Consultorio Familiare Spoke dell’ASP di Reggio Calabria, attraverso un modello di collaborazione che punta a mettere in relazione le rispettive attività e competenze.

L’obiettivo è favorire una presa in carico integrata delle esigenze familiari, rafforzando il collegamento tra i servizi sociali e quelli sanitari presenti sul territorio. L’inaugurazione dei nuovi ambienti multimediali si inserisce dunque in una prospettiva di consolidamento della rete territoriale di assistenza e supporto alle famiglie, valorizzando la collaborazione tra le strutture coinvolte e promuovendo un approccio coordinato alla prevenzione e all’accompagnamento della genitorialità.