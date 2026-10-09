Polistena, il Liceo Rechichi inaugura l’anno scolastico con un grande spettacolo di musica e danza

Un grande spettacolo di musica e danza ha inaugurato il nuovo anno scolastico del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, trasformando il Palazzetto dello Sport in un luogo di incontro tra scuola, arte e territorio. Protagonisti della manifestazione, patrocinata dal Comune di Polistena, sono stati gli studenti dell’indirizzo Musicale e Coreutico, che hanno presentato al pubblico il risultato del lavoro quotidiano svolto nei laboratori dell’istituto. Davanti a una platea numerosa, i ragazzi si sono esibiti in esecuzioni orchestrali, brani corali e coreografie, dando vita a un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle competenze artistiche e musicali. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il ruolo della scuola nella crescita culturale e sociale della comunità, mettendo in evidenza una peculiarità dell’offerta formativa del territorio: l’indirizzo coreutico del Rechichi è attualmente l’unico attivo nell’intera provincia di Reggio Calabria, come ricordato dalla dirigente scolastica nel corso della manifestazione.

Il talento degli studenti protagonista al Palazzetto dello Sport

La serata ha portato fuori dalle aule scolastiche le attività artistiche che gli studenti del Liceo Rechichi sviluppano durante il proprio percorso di formazione. Attraverso la musica orchestrale, il canto corale e la danza, i giovani hanno potuto mostrare al pubblico le competenze acquisite, dando espressione al lavoro svolto insieme ai docenti nei laboratori dell’istituto. L’evento ha posto al centro soprattutto il valore educativo delle discipline artistiche, considerate strumenti importanti per la crescita personale, la socializzazione e la capacità di esprimersi. Su questi aspetti si è soffermato anche don Pino Demasi, che ha richiamato l’importanza di riconoscere e valorizzare le capacità dei ragazzi, offrendo loro opportunità concrete per sviluppare il proprio talento. Secondo il parroco, investire nelle competenze dei giovani significa contribuire al futuro del territorio, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli e a contrastare il disagio sociale attraverso la cultura e la bellezza dell’arte. Un messaggio che ha accompagnato una manifestazione pensata non soltanto come momento di festa per l’inizio dell’anno scolastico, ma anche come occasione di condivisione con l’intera comunità.

Il sindaco Tripodi: “La musica è un veicolo di messaggi importanti”

Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno degli studenti e della comunità scolastica. Il primo cittadino ha sottolineato il valore della musica come forma di comunicazione capace di trasmettere emozioni e contenuti anche al di là del linguaggio verbale. “La musica è un veicolo di messaggi importanti che spesso non si traducono in parole, ma che riescono a comunicare grazie alla forza dei suoni e alla loro espressività”. Con queste parole Tripodi ha voluto evidenziare la vocazione culturale di Polistena, città da sempre aperta alle diverse forme di espressione artistica. Il sindaco ha rivolto i propri complimenti alla scuola per il lavoro svolto e agli studenti per le capacità dimostrate durante lo spettacolo, accompagnando il suo intervento con un augurio rivolto ai ragazzi affinché possano costruire un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi. La partecipazione dell’Amministrazione comunale e il patrocinio concesso all’evento hanno confermato il rapporto di collaborazione tra il Liceo Rechichi e le istituzioni locali.

La dirigente Lucisano: “Fondamentale mostrare alla comunità il talento dei ragazzi”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica, professoressa Carmela Lucisano, che ha evidenziato il significato pedagogico della manifestazione e l’importanza di offrire agli studenti occasioni per presentare pubblicamente il proprio percorso formativo. “È fondamentale offrire ai nostri studenti occasioni concrete per mostrare alla comunità i risultati del loro percorso scolastico e del loro talento”. La dirigente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Polistena per la collaborazione e per la concessione del patrocinio, sottolineando il valore della sinergia tra istituzioni scolastiche e territorio. Nel suo intervento ha ricordato con orgoglio anche il primato dell’istituto nel panorama formativo reggino: il Liceo Rechichi ospita l’unico indirizzo coreutico attualmente presente nella provincia di Reggio Calabria. Una caratteristica che rende l’istituto un punto di riferimento per gli studenti interessati a intraprendere un percorso di formazione nella danza, accanto alle opportunità offerte dall’indirizzo musicale. Lo spettacolo inaugurale ha così permesso di dare visibilità a entrambe le realtà formative, valorizzando il lavoro degli studenti e l’impegno della scuola nella promozione delle discipline artistiche.

L’inaugurazione dell’anno scolastico attraverso la musica e la danza rappresenta un’ulteriore tappa nel rapporto consolidato tra il Liceo Giuseppe Rechichi e le istituzioni di Polistena. L’iniziativa ha ribadito la centralità della formazione artistica nella vita culturale e sociale della comunità, offrendo ai giovani protagonisti la possibilità di condividere il proprio talento con il territorio. Un appuntamento che conferma il ruolo dell’istituto come punto di riferimento culturale per Polistena e per l’intera Piana, attraverso un percorso educativo nel quale scuola, arte e partecipazione collettiva continuano a incontrarsi.