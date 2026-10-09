Pizzo torna al 1815: rivivono lo sbarco, la cattura e la fucilazione di Gioacchino Murat

La città di Pizzo si prepara a rivivere le vicende legate a Gioacchino Murat, re di Napoli, attraverso la manifestazione di rievocazione storica dello sbarco, della cattura, del processo e della fucilazione, promossa dall’Associazione Gioacchino Murat ETS, in collaborazione con il Comune di Pizzo. L’iniziativa intende valorizzare la memoria storica del territorio, rievocando gli avvenimenti dell’ottobre 1815 che videro protagonista Gioacchino Murat, giunto sulle coste calabresi nel tentativo di riconquistare il Regno di Napoli e catturato proprio a Pizzo, dove fu successivamente processato e fucilato il 13 ottobre 1815.

La manifestazione si articolerà in due giornate. Sabato 10 ottobre sarà dedicato al corteo storico, con la partecipazione di figuranti in abiti d’epoca che animeranno le vie cittadine, ricreando atmosfere e suggestioni del periodo murattiano. Domenica 11 ottobre sarà invece il momento centrale della rievocazione storica, con la rappresentazione degli avvenimenti legati allo sbarco di Murat, alla sua cattura, al processo e alla fucilazione, ripercorrendo una pagina fondamentale della storia di Pizzo e dell’Italia meridionale.

Attraverso costumi, personaggi e scene ricostruite con attenzione storica, l’evento si propone di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente, capace di unire cultura, tradizione e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. La collaborazione tra l’Associazione Gioacchino Murat ETS e il Comune di Pizzo conferma l’importanza della sinergia tra associazionismo e istituzioni nella promozione della cultura e nella trasmissione della memoria alle nuove generazioni. Pizzo rinnova così il proprio legame con la storia, trasformando la memoria di Gioacchino Murat in un’occasione di partecipazione, identità e promozione culturale e turistica del territorio.