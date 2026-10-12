Pizzo, il turismo vola e crescono le presenze: il sindaco Pititto soddisfatto dei risultati | INTERVISTA

Il turismo a Pizzo continua a crescere, facendo registrare un andamento positivo delle presenze che rappresenta un segnale incoraggiante per l’economia e lo sviluppo del territorio. Una tendenza che, come racconta Graziano Tomarchio per StrettoWeb, viene accolta con grande soddisfazione dal sindaco Sergio Pititto, che vede nei risultati raggiunti il frutto di un lavoro portato avanti su più fronti. A contribuire alla crescita dei flussi turistici è soprattutto il ruolo dei collegamenti aerei, che rappresentano un importante elemento di traino per il territorio, favorendo l’arrivo di visitatori e rafforzando le opportunità di sviluppo del settore.

Turismo a Pizzo, il contributo dei voli Ryanair e della gestione amministrativa

L’incremento delle presenze turistiche a Pizzo, nel Vibonese, viene ricondotto a una combinazione di fattori che coinvolgono l’accessibilità del territorio, l’attività amministrativa e il lavoro degli operatori economici. Il contributo dei nuovi voli si affianca infatti a una gestione amministrativa che punta a sostenere lo sviluppo turistico della città. Un percorso nel quale assume particolare importanza anche la collaborazione con le realtà imprenditoriali locali, impegnate quotidianamente nell’accoglienza e nella valorizzazione dell’offerta turistica. Il sindaco Sergio Pititto esprime piena soddisfazione per questo andamento, che conferma le potenzialità della città e il valore dell’impegno dedicato alla crescita del comparto.

Pizzo, gli operatori turistici protagonisti della crescita

Un ruolo fondamentale è svolto dagli operatori del settore turistico, che continuano a investire energie e a credere nelle possibilità di sviluppo di Pizzo. Il loro impegno costituisce uno degli elementi alla base del trend positivo delle presenze, contribuendo a rafforzare il sistema dell’accoglienza e a sostenere l’economia locale. La crescita del turismo rappresenta quindi un risultato che coinvolge diversi protagonisti: dai collegamenti aerei all’Amministrazione comunale, fino alle imprese e agli operatori che lavorano direttamente sul territorio. Per Pizzo, l’andamento positivo delle presenze turistiche è un segnale delle opportunità offerte dal settore e dell’importanza di proseguire nel percorso di valorizzazione della città, facendo leva sull’accessibilità, sulla capacità di accoglienza e sulla collaborazione tra istituzioni e operatori economici.