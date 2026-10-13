Piscina comunale di Siderno, al via la collaborazione con “I Girasoli della Locride” per la preparazione agli Special Olympics

Ha preso il via lunedì 12 ottobre, nella Piscina comunale di Siderno, la collaborazione tra la struttura gestita da Sport4Life e l’ASD I Girasoli della Locride – Special Olympics Team Calabria, finalizzata alla preparazione degli atleti di nuoto in vista dei prossimi appuntamenti regionali, interregionali e nazionali organizzati da Special Olympics. Una partnership che unisce sport, inclusione e socialità e che segna l’avvio di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi. Gli atleti dell’associazione hanno svolto il primo allenamento nelle corsie della piscina sidernese, guidati dalla coach Lidia Parrello e con il supporto del personale messo a disposizione dalla gestione dell’impianto. La seduta si è svolta in un clima familiare e accogliente, con lo sguardo già rivolto alle competizioni che ogni anno coinvolgono gli atleti Special Olympics in appuntamenti regionali, interregionali e nazionali.

“Per i nostri ragazzi è stato un primo allenamento importante, in un ambiente nuovo ma nel quale ci siamo sentiti immediatamente accolti”, sottolineano i rappresentanti de I Girasoli della Locride. “Ringraziamo gli operatori della Piscina comunale di Siderno per la disponibilità dimostrata, per averci accompagnato nella visita degli spazi della struttura e soprattutto per il modo affettuoso con cui hanno accolto i nostri figli. Poter avviare qui la preparazione verso i prossimi appuntamenti Special Olympics rappresenta per noi un’opportunità importante, sia dal punto di vista sportivo sia umano”. La collaborazione rientra nella linea che Sport4Life aveva indicato sin dall’avvio della nuova gestione della Piscina comunale, con l’obiettivo di fare della struttura non soltanto un impianto sportivo, ma anche un luogo aperto al territorio e alle sue realtà associative.

Per Manna, il progetto si inserisce in una visione più ampia del futuro dell’impianto

“Lo avevamo detto sin dall’inizio, quando è stata firmata la convenzione con il Comune di Siderno: volevamo che questa piscina avesse anche una forte funzione sociale e fosse realmente aperta alle esigenze del territorio”, afferma il gestore Carmine Manna. “La collaborazione con I Girasoli della Locride va esattamente in questa direzione ed è soltanto il primo passo di una serie di iniziative che vogliamo sviluppare nei prossimi mesi. Sapere che questi ragazzi potranno prepararsi qui per gli appuntamenti Special Olympics è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Per Manna, il progetto si inserisce anche in una visione più ampia del futuro dell’impianto. “Il nostro obiettivo è fare in modo che il nuoto torni ad avere, come accadeva tanti anni fa, un ruolo centrale nella vita sportiva e sociale di Siderno e dell’intera Locride. Vogliamo che questa piscina torni a essere un luogo di incontro, di crescita e di aggregazione, aperto a tutti. Lo sport ha questa capacità e iniziative come quella avviata oggi ne rappresentano una dimostrazione concreta”, evidenzia. La partnership con I Girasoli della Locride rappresenta dunque il primo tassello di un programma che la gestione della Piscina comunale di Siderno intende ampliare progressivamente, rafforzando il rapporto con associazioni, famiglie e realtà impegnate nel sociale e nello sport inclusivo. Nelle prossime settimane aumenteranno le attività e le convenzioni con categorie produttive, associazioni e società, così come verranno presentati nuovi servizi e progetti: a breve, inoltre, partiranno le iscrizioni per i corsi di acquagym, che partiranno nella seconda metà di ottobre.