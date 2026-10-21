Pietrapaola, fino a 1.000 euro al mese per le persone con disabilità gravissima: requisiti e scadenza per richiedere il contributo

“Il riconoscimento di un Assegno di Cura e Autonomia (Anno 2026) finalizzato a sostenere le persone in condizione di disabilità gravissima e i loro nuclei familiari. Fino a mille euro al mese per persone in dipendenza vitale, soggetti che richiedono assistenza continuativa e monitoraggio sociosanitario h24; fino a 600 euro al mese per persone in condizione di disabilità gravissima. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 13 novembre 2026“. È quanto fa sapere il Sindaco Manuela Labonia sottolineando che l’avviso pubblico per l’erogazione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA – Annualità 2022) rientra nelle attività dell’Ambito Territoriale Sociale N° 2 con Cariati comune capofila e in cui rientra anche Pietrapaola.

Residenza nel Comune di Pietrapaola o in uno degli altri comuni dell’ATS N° 2; invalidità civile, disabilità grave e soglia ISSE sociosanitario sono i requisiti necessari per ottenere il contributo.

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 13 novembre 2026 inviando una PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it indicando come oggetto: “Avviso disabilità gravissime FNA 2022” o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza appartenente all’ATS N° 2. A seconda della posizione del richiedente, se già beneficiari o nuovi richiedenti, è necessario corredare la domanda con la modulistica specifica. La modulistica completa e l’avviso pubblico integrale sono disponibili agli uffici comunali e sul sito istituzionale. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini interessati a rivolgersi agli uffici preposti per ogni ulteriore chiarimento o supporto nella compilazione della domanda.